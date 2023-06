Windkraft: Putzbrunn und Grasbrunn wollen es gemeinsam wuppen

Heute noch ein Mohnfeld südlich von Keferloh, bald könnte es ein gemeinsamer Windkraft-Standort sein von Grasbrunn und Putzbrunn. © bert brosch

Bei der Suche nach Windkraftstandorten wollen die Gemeinden Putzbrunn und Grasbrunn kooperieren. Nur bei der Umsetzung gibt es unterschiedliche Auffassungen.

Putzbrunn – Grundsätzlich wollen die Gemeinden Putzbrunn und Grasbrunn beim Bau von Windrädern zusammenarbeiten. Doch während Grasbrunn die Planung für Windrad-Standorte selbst vorantreibt, will die Nachbargemeinde Putzbrunn erst mal abwarten, was von Landratsamt und Regionalem Planungsverband (RPV) kommt.

Im Putzbrunner Bauausschuss ging es jetzt darum, dass Grasbrunn die Putzbrunner um eine Stellungnahme zum geplanten Windkraft-Standort bei Keferloh bat. Dieser Standort ist 58,5 Hektar groß, liegt südlich des Gutes Keferloh, rechts und links der Keferloher Straße, zwischen der B471 und der Autobahn A99.

Grasbrunn will nicht auf Ergebnisse aus dem Landratsamt warten

Doch dieser Standort ist nur 140 Meter von der „Fläche 1“ und 1400 Meter von der „Fläche 6“ entfernt, die Putzbrunn an den RPV als Vorzugsflächen für Windräder gemeldet hat. „Speziell unsere Fläche 1 ist zu nah dran an der Fläche A von Grasbrunn, zwei Windräder sind da nicht möglich. Am idealsten wäre es, wir würden das gemeinsam machen. Darüber habe ich mehrfach mit dem Grasbrunner Kollegen Korneder gesprochen“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD).

Klaus Korneder (SPD), Rathauschef in Grasbrunn, bestätigt dies, „eine interkommunale Zusammenarbeit begrüßen wir immer“. Am wichtigsten sei für ihn aber, dass Grasbrunn als Gemeinde die Planungshoheit für Windräder selbst in der Hand behält. Daher wartet Grasbrunn auch nicht auf Ergebnisse aus dem Landratsamt oder des RPV. „Wir untersuchen gerade konkret, welcher Standort geht und welcher nicht. Und der südlich von Keferloh, der steht bei uns ganz oben“, sagt Korneder.

Putzbrunn ist zurückhaltender

Noch sei Grasbrunn nicht so weit, dass man Windräder im Detail plant, „aber da gibt es dann plötzlich immer überraschende fachliche Stellungnahmen von Experten, daher haben wir mehrere und größere Flächen ausgewiesen, damit wir auf der sicheren Seite sind“.

Auch Putzbrunn würde gerne schneller vorgehen, „aber wir warten jetzt erst mal ab, was da vom Landkreis kommt. Das soll wohl noch im Sommer veröffentlicht werden“, sagte Klostermeier. Martina Hechl fragte nach, ob es denn schon eine konkrete Planung gemeinsam mit Grasbrunn gebe. Klostermeier sagte, eine enge Zusammenarbeit mit Grasbrunn halte er für sehr sinnvoll und es sei auch sein persönlicher Wunsch: „Aber wir haben da nur Gespräche geführt, nichts vereinbart.“