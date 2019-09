Die Puzzle-Detektive: So schnappen Unfallfahnder Fahrerflüchtige

Wenn sich ein Autofahrer nach einem Unfall aus dem Staub macht, beginnt Daniel Ostermaier zu ermitteln. Der Unfallfahnder macht die Flüchtigen dingfest. Wie, verrät er hier.

Landkreis/Freising – Ein Plastikfitzelchen, nicht größer als ein Zwei-Euro-Stück, hat den Unterschied gemacht. Obwohl der Fall schon ein paar Jahre her ist, erinnert sich Daniel Ostermeier noch gut. Denn weil der Unfallfahnder von der Verkehrspolizei Freising den winzigen Splitter im Radlauf eines Autos bemerkt hat, bekommt ein Unfallopfer heute eine Rente vom Verursacher bezahlt – oder dessen Versicherung. Der Mann ist querschnittsgelähmt, daran kann auch der Polizeibeamte nicht mehr rütteln. Aber wenigstens hat das Opfer sein Auskommen. Denn in dreitägiger Puzzlearbeit hat der Unfallfahnder dank des Teils den Schuldigen bei einer Massenkarambolage ausgemacht, der seine Schuld vertuschen wollte.

+ Gern in Zivil: Unfallfahnder Daniel Ostermeier verzichtet bei der Spurensuche auf die Uniform. © Rainer Lehmann „Es ist die Genugtuung, alles Menschenmögliche für das Opfer getan zu haben“, sagt Ostermeier darüber, was ihn antreibt. Er ist keiner, der mit der Pistole im Anschlag Verdächtigen hinterherrennt oder sich mit Blaulicht und Sirene Verfolgungsjagden auf der Autobahn liefert. Ein Verdächtiger, dem der Unfallfahnder auf den Fersen ist, bekommt das meistens erst mit, wenn es zu spät ist. Denn der 54-Jährige jagt Täter mit dem Mikroskop, dem Flensburger Verkehrsregister „und ganz viel Fußarbeit“, wie er selbst sagt.

Zum Revier des Freisinger Fahnders gehören die meisten Autobahnen im Landkreis München, außerdem die Straßen in den Landkreisen Freising, Erding und Ebersberg. Natürlich verrät der Beamte nicht alle seine Tricks. Aber eins ist klar: „Wir stürzen uns auf alles, dessen wir habhaft werden können.“ Das können beispielsweise Fahrzeugteile oder Lackproben sein – alles, was hilft, um Modell, Baujahr und Aussehen eines Unfallfahrzeugs einzugrenzen.

Unfallfahnder verrät: „Das ärgert uns schon“

Am leichtesten geht das, wenn Ostermeier seine Spuren mit realen Fahrzeugen vergleichen kann – Bilder aus dem Netz reichen da oft nicht aus. Dann marschiert er schon mal die Großparkplätze im Raum Freising ab, auf der Suche nach einem Auto, zu dem ein Teil passt. Oder er tingelt durch Hinterhöfe und Gewerbegebiete, klappert Teilelieferanten, -hersteller und Autowerkstätten ab für den entscheidenden Tipp. Fußarbeit eben.

Bei der digitalen Fahndung dagegen gibt es so einige Hemmschuhe. Die Aufzeichnungen der Lkw-Maut-Kameras von Toll Collect sind für die Strafverfolgung beispielsweise tabu. Und auch die Kameras für den automatischen Kennzeichenabgleich am Rand der Autobahn werden sofort gelöscht, wenn das erfasste Nummernschild nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist. „Das ärgert uns manchmal schon“, gibt Ostermeier zu. Aber er äußert auch dafür Verständnis, dass der Datenschutz eine wichtige Rolle spielt.

Dieser neue Trend erleichtert die Arbeit der Fahnder

Deshalb muss auch ein Richter zustimmen, bevor Funkzellen ausgewertet werden dürfen, um die Position von Handys zur Unfallzeit zu bestimmen. Die Hürden sind hoch. Auf dem Vormarsch sind wiederum sogenannte „Dashcams“, Kameras, die sich Autofahrer in die Windschutzscheibe hängen. Für die Strafverfolgung dürfen diese Aufnahmen mittlerweile genutzt werden. „Eine gute Sache“, findet Ostermeier.

Wenn der Polizist schließlich per Ausschlussverfahren die Zahl der verdächtigen Fahrzeuge weit genug eingegrenzt hat, überwiegt die Schwere des Tatverdachts die Datenschutzbedenken. Dann rentiert sich eine Halterabfrage im Flensburger Verkehrsregister – und das Klinkenputzen beginnt. „Das macht die Sache interessant“, sagt er. Denn oft weiß der Fahnder schon, wenn die Haustür aufgeht, ob er beim Richtigen geklingelt hat. „Man entwickelt einen Blick dafür“, sagt er. Vielen sieht er es an den Augen an.

Unfallfahnder: Der Mensch ist ein Fluchttier

Wer übrigens meint, dass dann erst das große Lügen und die Ausflüchte beginnen, der täuscht sich, sagt Ostermeier. Die meisten Fahrerflüchtigen seien keine abgebrühten Verbrecher, sondern laufen oder fahren reflexhaft davon, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Das hat Ostermeier in den zwölf Jahren, in denen er den Job nun macht, oft genug beobachtet. „Der Mensch ist halt doch irgendwie ein Fluchttier, seit der Steinzeit schon“, sagt er.

Häufig sei daher beim schließlich ertappten Täter – gut die Hälfte der Fälle können die Fahnder lösen – eher Erleichterung zu spüren. Darüber, die Schuld am Tod eines Menschen, an einer schweren Verletzung, oder auch nur an einem Blechschaden nicht mehr mit sich herumtragen zu müssen. Auch wenn die Konsequenzen oft gravierend sind: Fahrerflucht an sich ist schon eine Straftat. Nicht selten kommen auch Faktoren wie Alkohol oder Drogen am Steuer hinzu – oder das Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Lesen Sie auch: Über 200 km/h und 2 Promille! Betrunkener BMW-Raser (23) rammt Wohnmobil von der A8

Trotzdem sprudeln viele der Erwischten so los, dass Ostermeier kaum dazu kommt, sie über ihre Rechte als Verdächtigte zu belehren. Bei anderen wieder muss er nachbohren, bis angesichts der zusammengetragenen Beweise das Geständnis kommt. Dann ist Fingerspitzengefühl gefragt. Daniel Ostermeier sagt: „Mitm Redn kemman d’Leit zamm.“

Das könnte Sie auch interessieren: Supersportwagen wird auf A95 zerfetzt - Fahrer tot - Ermittlungen dauern an