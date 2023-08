Klara Winkler wird Fünfte bei Weltmeisterschaft

Ringen

Von Martin Becker

Die Ringerin Klara Winkler vom SC Isaria Unterföhring hat etwas Pech bei der WM in Istanbul und verpasst einen Medaillenrang.

Unterföhring – Um ein Haar hätte es sogar zu einem Medaillenrang gereicht: Bei der U17-Weltmeisterschaft im Ringen belegte Klara Winkler vom SC Isaria Unterföhring am Ende etwas unglücklich den fünften Platz in der Gewichtsklasse bis 40 Kilo. „Es ist ein bisschen schade, da eine Medaille drin gewesen wäre“, sagt der Isaria-Vorsitzende Frank Kirchhoff über das WM-Abschneiden in Istanbul. „Trotzdem ist es ein sehr gutes Ergebnis, wenn man sich die Qualität der Teilnehmerinnen anschaut.“

Erst im Juni war die Unterföhringer Ringerin in Albaniens Hauptstadt Tirana Europameisterin geworden – nun ging es in Istanbul zum globalen Kräftemessen auf die Matte. Von ein paar Widrigkeiten in der Vorbereitung auf dieses größte Ringer-Event in ihrer bisherigen Karriere ließ sich Klara Winkler nicht abschrecken. Hoch motiviert trat die Europameisterin im ersten Kampf gegen Anel Burkutbayeva aus Kasachstan an. Klara Winkler zeigte einen überzeugenden Auftritt und gewann klar mit 6:1 Punkten.

Dieser Sieg bedeutete den Einzug ins Halbfinale gegen die Japanerin Koharu Akutsu. Beide Ringerinnen hatten enormen Respekt voreinander und gaben jeweils nur einen Punkt wegen Inaktivität ab, bevor die Japanerin 30 Sekunden vor dem Ende eine Zwei-Punkte-Wertung erzielen konnte. Beim Stand von 3:1 musste die Isaria-Ringerin jetzt unbedingt noch eine Zwei-Punkte Wertung erreichen, um den Kampf zu gewinnen. Das gelang ihr tatsächlich – aber leider erst eineinhalb Sekunden nach dem Schlussgong.

Diese Niederlage war sehr unglücklich, zeigte aber auf, dass die erst 15-jährige Unterföhringerin auch mit der späteren Weltmeisterin mithalten kann. „Das ist die wichtigste Erkenntnis dieser Weltmeisterschaft“, resümiert Frank Kirchhoff.

Im Kampf um Bronze fand Klara Winkler dann gegen die Usbekin Shokhista Shonazarova überhaupt keine Mittel, den Kampf erfolgreich zu gestalten, hatte ihr nichts mehr entgegenzusetzen. Kirchhoff: „Die Luft war einfach raus – eine extrem anstrengende Saison forderte körperlich, aber auch mental ihren Tribut.“

Mit Platz fünf bei einer Weltmeisterschaft könne man trotzdem „sehr zufrieden sein“, fand der Isaria-Vorsitzende. „Das Niveau einer WM ist durch Nationen wie Japan, Indien und den USA nochmal weitaus stärker als auf einer Europameisterschaft.“ Vereinzelt können auch deutsche Ringerinnen international mithalten – Klara Winkler gehört auf jeden Fall dazu.