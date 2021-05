Autofahrerin übersieht rote Ampel und kracht in anderen Pkw

Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Eine 25-Jährige aus dem südlichen Landkreis hat am Dienstag an der Kreuzung Tölzer Straße/Münchner Straße die rote Ampel übersehen und ist dann mit dem Auto einer 82-Jährigen zusammengestoßen.

Die 25-Jährige fuhr laut Polizei gegen 15.10 Uhr mit ihrem VW auf die Kreuzung und wollte geradeaus in die Karwendelstraße fahren. Zur gleichen Zeit kam die 82-Jährige aus dem südlichen Landkreis auf der Münchner Straße in Richtung Taufkirchen.

Im Kreuzungsbereich fuhr die 82-Jährige frontal in die rechte Fahrzeugseite des VW. Dieser wurde beim Aufprall ausgehebelt und kippte auf das Dach. Im weiteren Verlauf fuhren die Fahzeuge in Richtung Karwendelstraße gegen den dortigen Ampelmast, der dann umstürzte. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien. Der Rettungsdienst brachte sie in Münchner Krankenhäuser. An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Der Schaden der Ampelanlage beläuft sich auf etwa 5000 Euro.