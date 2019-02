In Arget hat ein Hausbewohner einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und so vom Klauen abgehalten. Der Unbekannte ist flüchtig.

Arget - Ein Einbrecher ist in Arget auf frischer Tat ertappt worden, konnte aber trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkommen. Die Polizei berichtet, dass der Unbekannte gegen 16.50 Uhr in ein Haus in Arget eingedrungen ist.

Dort durchsuchte er das Schlafzimmer. Der Bewohner des Hauses, ein 70-jähriger Deutscher, war zu diesem Zeitpunkt im Nebenzimmer, hörte allerdings verdächtige Geräusche. Im Schlafzimmer traf der 70-Jährige auf den Einbrecher und verscheuchte ihn.

Die Polizei rückte mit mehreren Einheiten an, eine sofort eingeleitete Suche nach dem Einbrecher blieb jedoch erfolglos. Da der Unbekannte bei seinem Beutezug gestört wurde, konnte er offenbar keine Wertgegenstände aus dem Haus entwenden.

