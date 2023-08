500 Gäste feiern beim Argeter Seefest: Idee entstand aus Bierlaune heraus

ausgelassene Stimmung

Das Argeter Seefest ist einer der Höhepunkte des Jahres im Ort. Die Idee entstand vor 27 Jahren aus einer Bierlaune heraus.

Arget – Für Peter Gigl, seit Jahresanfang neuer Vorstand der Argeter Burschen, war es eine Premiere. Erstmals lag die Verantwortung für das Argeter Seefest bei ihm, unterstützt wurde er von rund 30 Mitgliedern des Burschenverein. Da kann man schon mal ins Schwitzen kommen, aber einer muss es ja machen. Während des Fest schwitzte er dann am Steckerlfisch-Stand, wo er mithalf. „Wir machen das Fest hier, damit was los ist in Arget“, erklärt der 23-Jährige.

Und los war etwas am vergangenen Samstagabend, die Bänke waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Wann das Seefest jedoch ins Leben gerufen wurde, das wusste von den Besuchern keiner mehr so genau. Auch Walter Gigl, Großvater des Burschenvorstands, der von 1996 bis 2008 Sauerlacher Bürgermeister gewesen war, ist sich da nicht mehr ganz so sicher. „So etwa 20 Jahre muss das her sein. Ich frag mal nach.“ Gefühlt gab es das Seefest für die meisten Besucher am Samstagabend wohl schon immer, eine Institution, die ein wenig an das obligatorische Asterix-Fest erinnert. Nur dass hier keine Barden geknebelt wurden. Und Wildschweinbraten gab es auch nicht.

Argeter Seefest: ursprünglich eine Schnapsidee

Ein Blick ins Archiv sorgt für Klarheit: Vor 27 Jahren entstand die Idee zum Seefest am Pfeifferlack, es war eine Art Schnapsidee. Sie wurde damals, am Fronleichnamstag 1996, von Mitgliedern der Blaskapelle aus einer Bierlaune heraus geboren, nachdem die Prozession wegen Regens ausgefallen und somit Zeit für einen längeren Frühschoppen geblieben war. Es sollte sich als prima Idee erweisen: Erstmals noch im bescheidenen Rahmen durchgeführt, entwickelte sich die Festivität in den kommenden Jahren zu einem der Höhepunkte im Sauerlacher Veranstaltungskalender.

+ Für Stimmung sorgte die Kapelle Argeter Buam, die nächstes Jahr 50. Jubiläum feiert. © Volker Camehn

Auch am vergangenen Wochenende durften rund 500 Besucher an den Pfeifferlack gekommen sein, schätzt Peter Gigl. Dabei ist der Begriff See ein wenig übertrieben. Der Pfeifferlack, benannt nach dem angrenzenden Hof, ist eigentlich ein ehemaliger Löschweiher, der in seinen besten Zeiten 400 Kubikmeter Wasser führte. Doch nach dem Versuch einer Renaturierung im Jahr 2000 sollte sich der Pfeifferlack zu einem bedeutungslosen, wegen einer undichten Sohle meist vollständig ausgetrockneten Tümpel verwandeln. Eine 20 000 Euro teure Instandsetzungsmaßnahme versetzte das Gewässer in einen wieder akzeptablen Zustand. „60 Zentimeter ist er heute tief“, schätzt Peter Gigl. Als Löschweiher wird er nicht mehr genutzt, 1986 sollte es das letzte Mal gewesen sein, so ein Einheimischer.

Die Besucher des Seefestes interessierte die Geschichte und der Zustand des Weihers jedoch wenig – sie genossen vielmehr die ausgelassene Stimmung. Die Kapelle Argeter Buam, die kommendes Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, spielte auf und es gab jede Menge Leckereien und Getränke. Bis drei Uhr früh wurde gefeiert, was für Peter Gigl eine kurze Nacht bedeutet. Ab acht Uhr heißt es nämlich Aufräumen. „Hilft ja nichts“, sagt er.