Viehzüchter stellen klar: „Rinder sind keine Klimakiller“

Von: Volker Camehn

Manche ihrer Kühe brachten in ihrem Leben gut 100 000 Liter Milch: Johann Rauchenberger (l.), Erster Vorsitzender ZV Miesbach, ehrte (v.l.) Robert Lechner aus Sauerlach, Sebastian jun. Esterl aus Reisenthal und Johann Eberl aus Sauerlach. © Volker Camehn

Der Vorstand der Viehzüchter wurde neu gewählt. Und er hatte an diesem Abend auch sehr viel zu sagen: über Anbindehaltung und Klimaschutz.

Arget – Sie heißen Rama, Rumba, Raute, Bommel und Olinka. Und sie waren bis 2020 so etwas wie die Top-Athletinnen unter den Milchkühen, weshalb ihre Besitzer jetzt auf der Züchterversammlung in Arget ausgezeichnet wurden: Johann Eberl, Sebastian Esterl und Robert Lechner nahmen nicht ohne Stolz ihre Urkunden vom Miesbacher Zuchtverbandschef Johann Rauchenberger entgegen.

100.000 Liter geben diese Spitzentiere Milch

Die Milch macht’s: Gut 100 000 Liter hat jedes der Tiere in seinem Leben gegeben, normalerweise bringen es Kühe auf etwa die Hälfte. Und alles könnte gut sein: Der Vorstand der Viehzuchtgenossenschaft (VZG) wurde turnusgemäß neu gewählt: Erster Vorsitzender ist Landwirt und Sauerlacher CSU-Gemeinderat Robert Lechner, der damit die Nachfolge seines Vaters Anton Lechner antritt (siehe Kasten). Dieser hatte 40 Jahre Vorstandsarbeit geleistet, konnte an diesem Abend jedoch nicht dabei sein.

Um Finanzen ist es gut bestellt

Der Zuchtverband Miesbach steht finanziell gut da, seine Verbandshöfe etwa (namentlich Straß, Mietshaus Jahnweg, Dösdorf und Öd) arbeiten wirtschaftlich und mit Gewinn, wie Geschäftsführer Christian Presslaber ausführlichst darlegte. Bloß mit dem Image hapert es, seit Themen wie Klimaschutz, Anbindehaltung und Tiertransporte die Debatte um die Landwirtschaft zusehends bestimmen. Vieles geht den Milcherzeugern und Viehzüchtern da in die falsche Richtung; Zeitungen und Fernsehen mangele es zu oft an Objektivität in der Berichterstattung, wie Zuchtleiter Rudolf Maierhofer auf der Veranstaltung im Gasthof Schmuck rügte.

Neubau eines Laufstalles unrentabel

Stichpunkt Anbindehaltung: Im oberbayerischen Voralpengebiet hätten in den vergangenen zehn Jahren „70 Prozent der Betriebe mit ganzjähriger Anbindehaltung aufgehört“. Speziell im Alpengebiet sei die Betriebsstruktur so klein, „dass ein Neubau eines Laufstalles mit der bisherigen Kostenkonstellation völlig unrentabel ist“, warnt Maierhofer. Online-Petitionen, bei denen ein sofortiges Verbot der Anbindehaltung gefordert würde, kämen deshalb einem Berufsverbot gleich. „Wir wissen auch, wie Stallungen ausschauen, die mehr Tierwohl bieten. Die sind aber kaum finanzierbar.“

Wertschätzung für ältere Landwirte vermisst

Überhaupt, so der engagierte Zuchtleiter: „Die Wertschätzung für ältere Landwirte, die ein ganzes Leben gearbeitet haben, vermisse ich dabei.“ Thema Tiertransporte: Es würden jährlich 1,6 Milliarden lebende Tiere in und aus der EU transportiert. Der Umsatz liege hier bei insgesamt 8,6 Milliarden Euro. „Rechnet man den Umsatz durch die Zahl der Tiere ergibt sich 5,35 Euro/Tier“, so Maierhofer. „In Drittstaaten werden noch 230 Millionen Tiere transportiert, davon sind über 98 Prozent Geflügel“, gefolgt von 2,4 Millionen Schafen, 416 000 Schweinen, 239 000 Zucht- und 78 000 Schlachtrindern. „Unsere Exporte in die Schweiz und nach England sind ebenfalls Drittlandexporte. Die Zahlen sind alle richtig“. Allerdings: „Nachdenklich stimmt, dass die über 98 Prozent Geflügel gar nicht erwähnt werden und bei der Aufzählung immer mit Rindern begonnen wird“, ärgert sich Rudolf Maierhofer. „Aus Bayern wurden im letzten Jahr 15 500 Zuchtrinder exportiert. Auch der Zuchtverband Miesbach hat sich an diesen Exporten beteiligt. Hierzu zählen auch Jungkühe vom Markt weg nach Südtirol und in die Niederlande. Kalbinnen gingen ab Hof in EU-Staaten und Drittländer.“ Hier werde auf renommierte Exportfirmen zurückgegriffen. „Tierverluste“ seien im letzten Jahr nicht aufgetreten. „In keiner Zeitung ist zu lesen, dass der Bundesverband für Rind und Schwein, Dachverband für alle deutschen Zuchtverbände, ein Monitoringsystem aufgebaut hat, um Tiertransporte lückenlos zu überwachen.“ Etwa zwei Drittel der Kälber aus Miesbach gehen übrigens nach Norddeutschland.

Nutztierhaltung ist nicht klimaschädlich

Auch in Sachen Klima sei vieles anders als gemeinhin verbreitet. Maierhofer verweist hier auf Daten von Professor Wilhelm Windisch vom Lehrstuhl Tierernährung der TU München, quasi als Argumentationshilfe für die Landwirte. Demnach sind Nutztierhaltung und Klimaschutz kein Widerspruch.

Methan baut sich rasch ab

Im Gegenteil: Methan baue sich im Vergleich zu CO2 rasch ab. „Rinder sind keine Klima-Killer, sondern sie fördern über die natürlichen Kreislaufe das Klima und verwerten nicht-essbare Biomasse!“ Denn in der Getreideproduktion fallen Stroh, in der Mehlproduktion Kleie und in der Ölproduktion Extraktionsschrote an. Da müsse alles verwertet werden. „Die Milchkuh ist kein Nahrungskonkurrent des Menschen“, betont Maierhofer.

Für den Zuchtverband stellt sich deshalb zusehends die Frage, ob Zuchtziele noch mehr in Richtung Gesundheit, Fitness gehen sollten und das Zuchtziel Milch „auf eine machbare Milchleistung aus dem Grundfutter zu fokussieren“ sei. Was da in der Spitze bislang machbar war, haben die 100 000-Liter-Kühe Rama, Rumba Raute, Bommel und Olinka ja bereits gezeigt.