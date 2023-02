Unfallserie auf alter B13: BMW prallt frontal gegen Lkw – Zwei Frauen schwer verletzt

Von: Günter Hiel

Die Feuerwehr befreit die Fahrerin aus dem zertrümmerten BMW. © Thomas Gaulke

Zwei Frauen sind am Montag schwer verletzt worden bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem Lkw auf der alten B13 zwischen Otterfing und Sauerlach.

Sauerlach - Der Unfall passierte am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Staatsstraße 2573 (B 13 alt) bei Sauerlach. Ein mit zwei Frauen besetzter BMW X 1, mit Schweizer Kennzeichen unterwegs in Richtung Sauerlach, war laut Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw der Straßenmeisterei kollidiert. Beide Fahrzeuge kamen erst rund 50 Meter nach dem Aufprallpunkt zum Stehen; der Pkw in einem Acker, der Lkw an einem Baum.

Feuerwehr befreit Fahrerin aus dem Wrack

Den eintreffenden Feuerwehren bot sich auf 100 Metern ein wahres Trümmerfeld. Während die beiden Lkw-Insassen nur leichte Verletzungen beziehungsweise. Schocks erlitten hatten, wurden die Frauen schwer verletzt. Die eingeklemmte Fahrerin konnte erst nach einer Dreiviertelstunde durch zwei hydraulische Rettungssätze sowie einen Greifzug befreit werden, meldet die Feuerwehr.

Staatsstraße stundenlang gesperrt

Die Staatsstraße blieb bis gegen 16 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Sauerlach, Brunnthal und Arget, knapp 40 Kräfte unter der Leitung des Sauerlacher Kommandanten Robert Nairz. Die Feuerwehr Otterfing rückte aus dem Kreis Miesbach an. Die Staatsanwaltschaft beorderte einen Gutachter an die Unfallstelle.

Dritter schwerer Unfall auf der Strecke binnen 14 Tagen

Dies war innerhalb von 14 Tagen der dritte schwere Unfall auf der St 2573 zwischen Sauerlach und Otterfing. Bilanz: mehrere Verletzte sowie eine Tote. Dabei ist die Strecke übersichtlich. Warum der Schweizer BMW auf die Gegenfahrbahn geraten ist, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

