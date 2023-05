Dauerärgernis Bahnübergang: SV Arget fürchtet um seine Existenz

Von: Volker Camehn

Manchmal bis zu anderthalb Stunden müssen Autofahrer am Bahnübergang Lochhofen warten. © Volker Camehn

Der Ärger um die Sauerlacher Bahnübergänge hält an. Besonders betroffen ist der SV Arget. Lange Wartezeiten an den Bahnübergängen vergraulen die Mitglieder des Sportvereins.

Sauerlach – Der Ärger um die Sauerlacher Bahnübergänge hält an: So ist der Bahnübergang Arget (Urspringerstraße) mittlerweile komplett geschlossen und am Übergang Lochhofen (Kleefeldstraße) muss mitunter recht lange warten, wer etwa zum Vereinsgelände des SV Arget will – wenn man Pech hat auch mal anderthalb Stunden. „Gerade am Vormittag und Nachmittag, wenn der S-Bahnverkehr eng getaktet ist, kann es schon mal passieren, dass es hier kaum ein Durchkommen gibt“, ärgert sich deshalb Vereinschef Rolf Beck. Dann lassen die hier stationierten Streckenposten die Schranken nämlich unten.

Vereinsvorsitzender in Sorge: „Viele Mitglieder werden den Verein wieder verlassen“

Wie aus einem Bahn-Protokoll hervorgeht, gab es war etwa am 27. April in der Zeit vom 15.53 Uhr bis 17.29 Uhr der Bahnübergang schlichtweg unpassierbar. „Eine Dame, die zu unserer Seniorensport-Gruppe wollte, hat mal 40 Minuten an der geschlossenen Schranke gewartet – bis sie dann wieder umgekehrt ist. Ihre Sportstunde war mittlerweile nämlich so gut wie vorbei“, erzählt Beck.

Sicher ein Extrembeispiel, doch für den SV Arget können solche Vorkommnisse durchaus „existenzbedrohend“ sein, mahnt Rolf Beck. Höchste Eisenbahn. Er befürchtet: „Viele Mitglieder werden den Verein wieder verlassen, wenn sie nicht zuverlässig zum Training herkommen können.“ Vor allem bei Kindern und Senioren habe der SV in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs verzeichnet, aktuell zählt er rund 600 Mitglieder.

Bahnübergänge müssen erneuert werden

Hintergrund der sich seit Monaten hinziehenden Misere: Die Sauerlacher Bahnübergänge sind erneuerungsbedürftig, sie gelten als nicht mehr zeitgemäß – veraltete Anlagentechnik, es fehlt an nötigen Ersatzteilen. „Die Sicherheit kann seitens der Bahn aufgrund der vermehrten Störungen und Ausfälle an den Bahnübergängen nicht mehr gewährleistet werden“, heißt es deshalb seitens der DB. Deshalb sind, quasi als eine Art Interimslösung, derzeit Bahnübergangsposten in Lochhofen im Einsatz. Das Öffnen und Schließen erfolgt hier aktuell ausschließlich per Hand. Der Umbau beziehungsweise die Erneuerung der Übergänge mit moderner Technik kann allerdings noch ein bis zwei Jahre dauern, wie Philipp Ullmann, DB-Leiter Betrieb Netz München, Ende Februar im Gemeinderat erklärt hatte.

Für Fußgänger baut die Bahn jetzt eine Brücke am Haltepunkt Lochhofen. © Volker Camehn

Illegaler Schleichweg

Wer hier mit dem Auto unterwegs ist und auf das Sportgelände des SV möchte, dem bleibt aktuell mitunter nur eine Möglichkeit, die Sauerlacher Schienen zu überqueren: Er muss die Grafinger Unterführung nutzen, „will er etwa pünktlich zum Sport zu kommen“, so Beck. Eigentlich illegal, denn der hier verlaufende Schotterweg ist für den Durchgangsverkehr gesperrt und nur für Anlieger gedacht. „Wenn hier nun ganze Auto-Kolonnen durchrauschen, ist das für Spaziergänger alles andere als angenehm.“ Viele Autofahrer seien hier deshalb auch schon übel beschimpft worden.

Straße zu eng, um Einbahnstraßenregelung abzuschaffen

Also Anlieger-Schild weg und Strecke freigeben? So einfach ist nicht, heißt es im Sauerlacher Rathaus. „Dieser Weg ist laut Straßenverkehrsordnung nicht breit genug für Gegenverkehr“, erklärt Geschäftsführer Norbert Hohenleitner. Ohne eine aufwendige Verbreiterung sei die Freigabe als reguläre Straße nicht zu haben, zumindest müssten aber einige Ausweichbuchten müssten. Die Bahn würde das Befestigen der Kieswege übernehmen, sagt Rolf Beck. Der hat für den heutigen Mittwoch einen Runden Tisch mit DB-Vertretern und Gemeinderäten anberaumt.

Immerhin: Die Deutsche Bahn hat jetzt angefangen, eine Brücke in Lochhofen zu errichten. Zumindest Fußgänger sollen dann ab kommendem Monat ungehindert die Seiten wechseln können.