Bald Krematorium in Sauerlach - 3000 Einäscherungen pro Jahr denkbar

In Sauerlach wird es bald ein Krematorium geben. Nur ein Gemeinderat hatte in der Sitzung dagegen Einwände.

Sauerlach – Ursula Gresser (FDP) will es jetzt mal ganz genau wissen: Wieviele Einäscherungen pro Ofen sind geplant? Wie ist das eigentlich mit den Emissionen? Und wie sieht es mit der Anlieferung der Leichen aus? Reihen sich dann Leichenwagen an Leichenwagen?

Fertigstellung Mitte 2024

Das Thema „Tod“ stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung ganz oben auf der Tagesordnung, schließlich soll Sauerlach ein eigenes Krematorium bekommen. Als Investor und Betreiber ist die FML Feuerbestattungs GmbH & Co KG mit Firmensitz in Wettstetten, Landkreis Eichstätt. Spätestens Mitte 2024 könnte die Verbrennungsanlage fertig sein.

Errichtet werden soll die Feuerbestattungsanlage unweit des Heizkraftwerkes nördlich der Hofoldinger Straße. Ein recht ungeeigneter Standort, findet zumindest Wolfgang Büsch (Grüne). Seine Bedenken: Die Anfahrt zum geplanten Gymnasium würde womöglich mit dem Hinweis „Zum Gymnasium am Krematorium rechts“ ausgeschildert werden. Und wer von der Autobahn nach Sauerlach reinfährt, würde als erstes die Verbrennungsanlage sehen. „Dieser Standort passt einfach nicht“, sagte der Dritte Bürgermeister. Mit dieser Meinung stand er allerdings allein.

3000 Einäscherungen pro Jahr möglich

Die FML-Geschäftsführer Rainer Lechermann und Thomas Schlamp standen ausführlich Rede und Antwort: So seien 3000 Einäscherungen pro Jahr möglich, wenn diese mit Gas erfolgten, 2000 Verbrennungen mit Strom. Bei einem Betrieb an Werktagen kommt man so auf etwa zwölf bis 15 Einäscherungen am Tag. Die Vorstellung, dass Leichenwagen die Toten im Halbstunden-Takt anliefern würden, sei falsch, so Lechermann. Vielmehr erfolge die Anlieferung, überwiegend aus dem Großraum München, in Mehrfachtransportern mit vier bis acht Verstorbenen. „Sie sehen ähnlich aus wie DHL-Fahrzeuge.“

Abwärme für Stromerzeugung nutzbar

Die Abwärme des Krematoriumbetriebes ließe sich zumindest teilweise zur Stromerzeugung nutzen, entstehen könnten hier 800 Megawattstunden pro Jahr. „Diese Abwärme lässt sich voraussichtlich mit 30 Prozent Effizienz wieder verstromen und kann in der Form sowohl einen Elektro-Transporter wie auch den späteren zweiten Ofen versorgen“, rechnet Gemeinderat Axel Horn (Grüne) vor.

Moderne Filteranlagen

Auch der Umweltschutz käme nicht zu kurz. Rainer Lechermann: „Das sind moderne Filteranlagen, welche die gesetzlich vorgeschriebenen Emissionswerte sogar noch unterschreiten.“ Der Gemeinderat votierte bei einer Gegenstimme für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.