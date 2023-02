Landwirtschaft braucht Mut zur Veränderung

Von: Volker Camehn

Teilen

Neue Perspektiven müssen Landwirte auch selbst schaffen, um zukunftsfähig zu sein. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Beim Festabend des Bayerischen Bauernverbands in Arget geht es vor allem darum, wie die Landwirte ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen können.

Arget – Die Zukunft der Landwirtschaft in acht Sekunden. Jakob Lipp lässt vier Teilnehmer ihre Visionen zu Papier bringen. Das ist unterhaltsam, schließlich geht es darum, „sich etwas zu trauen“ (Lipp) und sei es, das scheinbar Unmögliche in Angriff zu nehmen.

Jakob Lipp aus Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, bezeichnet sich selbst als „Mutmacher“ und „Chancenfinder“, vor allem ist er aber ein guter Rhetoriker, ein sogenannter Keynote Speaker, also Könner der Kernbotschaften. Seine Kernbotschaft jetzt auf dem „Bäuerlichen Festabend“, ausgerichtet vom Bayerischen Kreis-Bauernverband im Argeter Gasthof Schmuck: „Mut zur Veränderung in der Landwirtschaft“. Das ist der Titel seines Vortrags. Und gleichzeitig ein Appell: (Corona-)Krise als Chance, Familienbetriebe mitten im Grünen, da sollte sich doch was draus machen lassen. Schaut mal, welche Möglichkeiten ihr habt, so Lipps frohe Kunde. Er hätte auch sagen können: Hört auf zu jammern, reißt euch zusammen, kommt einfach raus aus der Komfortzone.

Was sich ändern soll? Das sagen die Landwirte

Aber neue Wege gehen, andere Perspektiven entwickeln, Fehler wagen und auch mal als Möglichkeit begreifen – das ist alles gar nicht so leicht. Und vielleicht sind derlei Ratschläge auch immer etwas wohlfeil. Lipp ist Nebenerwerbslandwirt und baut auf dem elterlichen Hof Öllein, Lupinen und Kümmel an.

Fragt man bei den Landwirten hier im Gasthof „Schmuck“ nach, was sich denn nun ändern soll, kommen stets die gleichen Antworten: Die Umstände müssen sich ändern, das Kaufverhalten und die Wertschätzung der Verbraucher, welche immer noch zu häufig zu Billigprodukten greifen. Und die Politik sowieso. Mehr Planungssicherheit wollen sie, was auch heißt: Preissicherheit. Investitionen in neue, tierwohlgerechte Ställe würden starke finanzielle Belastungen auf 20, 30 Jahre bedeuten; Preisgarantien gäbe es indes nur für drei Monate. Zum Beispiel.

Eine besondere Auszeichnung erhielt Thomas Huber (Mitte) für sein 40-jähriges Engagement als Ortsobmann in Helfendorf. Ihm gratulierten (v.l.) Martin Stadler, stellvertretender Kreisobmann, Kreisbäuerin Claudia Leitner, stellvertretende Kreisbäuerin Sonja Dirl und Kreisobmann Anton Stürzer. © Volker Camehn

Viele Ehrungen

Und selber was ändern? Optimismus sieht anders aus. Weshalb das Mutmachen an diesem Abend auch durch allerlei Ehrungen flankiert wird. Lob ist ein starker Motivationsfaktor, für die einen, um weiter zu machen, für andere, um sich vielleicht auch einzubringen. Mit Urkunden, Ansteckern, Schnaps (für die Bauern) und Kochbüchern (für die Bäuerinnen) werden an diesem Abend insgesamt 29 Ortsobmänner und Ortsbäuerinnen ausgezeichnet, ihre Engagement im Verband gewürdigt. Hinzu erhalten knapp 40 ehemalige Amtsinhaber Präsente – Kreisobmann Anton Stürzer, sein Stellvertreter Martin Stadler, Kreisbäuerin Sonja Dirl sowie die stellvertretende Kreisbäuerin Claudia Leitner haben da alle Hände voll zu tun, auch wenn nicht alle Geehrten beim Festakt anwesend sind: So konnte etwa Klaus Herkner seine Urkunde für 50 Jahre Einsatz als Ortsobmann nicht persönlich entgegennehmen. Immerhin ist Thomas Huber (40 Jahre) dabei. Für den dezenten volksmusikalischen Rahmen sorgte das Quartett „Zwoagschroa Musi“ aus Aschheim und Hohenlinden.

Kreisobmann spricht von Zeitenwende in der Landwirtschaft

Möglicherweise ist Zukunft auch immer eine Sache der Perspektive: Anton Stürzer betont die „Zeitenwende in der Landwirtschaft“, heißt: „Die Politik hat immer mehr gefordert.“ Landesbäuerin Christine Singer, die sich auch in Kenia engagiert, verweist in einer kurzen Ansprache indes auf die Vorzüge der Demokratie, „wie wir sie hier haben“, selbst „wenn wir mit Berlin gerade nicht zufrieden sind“. Zufrieden war Jakob Lipp mit den Acht-Sekunden-Bildern seiner Kandidaten, auch wenn die naturgemäß lediglich Unvollständiges zeigten. Aber Fakt ist ja auch: Die Zukunft der Landwirtschaft hat längst begonnen.