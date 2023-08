Bestattungskosten in Sauerlach steigen massiv

Von: Volker Camehn

Die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen in Sauerlach wird ab 1. September erheblich mehr Geld kosten. Das hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung mit drei Gegenstimmen beschlossen.

Sauerlach – Das Bestattungsunternehmen Soderer aus Holzkirchen, das seit vier Jahren für die Gemeinde tätig ist, hatte jüngst die Rathausverwaltung darüber informiert, „dass mit den derzeitigen Preisen (welche auch in der Gebührensatzung verankert sind), keine kostendeckenden Bestattungen mehr möglich sind und sich das Bestattungsinstitut deshalb gezwungen sieht die Preise anzupassen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Als Begründung hatte Soderer unter anderem gestiegene Energie- und Personalkosten angeführt.

Trauerfeier in Aussegnungshalle kostet ab sofort 350 Euro statt 60 Euro

Anpassen bedeutet in diesem Fall Preissteigerungen von mitunter von 100 Prozent und mehr. So soll etwa das „Öffnen und Schließen des Grabes bis zu einer Tiefe von 1,70 Meter“ demnächst 950 Euro kosten (bisher: 450 Euro), das „Ausgraben und Umbetten einer Leiche innerhalb des Friedhofs“ schlägt dann mit 1250 Euro (690 Euro) zu Buche, die „Trauerfeier in der Aussegnungshalle am Pechlerweg“ kostet dann 350 Euro (60 Euro). Insgesamt umfasst die Teuerungsliste 13 Posten.

Kritik an Preissprung

Nicht jeder Gemeinderat konnte diese Preissprünge nachvollziehen. „Solche Steigerung nach nur vier Jahren erschließt sich mir nicht“, wunderte sich etwa Roman Richter (CSU). „Damit belasten wir letztendlich auch die Bürger“, mahnte sein Fraktionskollege Markus Hoffmann. Und Franz Kurz (CSU) schlug vor, die Position gegebenenfalls neu auszuschreiben. Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) war jedoch daran gelegen, die Geschäftsbeziehung mit dem Bestattungsunternehmen Soderer aufrecht zu erhalten. „Das Unternehmen hat immer gute, zuverlässige Arbeit geleistet“, argumentierte sie. Da hätte es nie etwas zu beanstanden gegeben. Ein Kündigung des Vertrages mit anschließender neuer Ausschreibung lehnte sie deshalb ab. Außerdem, so ihre Bedenken: „Was ist, wenn wir keine Angebote bekommen?“