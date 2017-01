Unfall nach Schneemassparty

Sauerlach – Eine Besucherin der Schneemassparty der Sauerlacher Burschen hat sich am frühen Freitagmorgen völlig betrunken hinters Steuer gesetzt und dabei einen Unfall gebaut.

Die 23-jährige Unterhachingerin war gegen 3.10 Uhr in ihren Seat Ibiza gestiegen, obwohl mehrere Besucher des Festes sie aufgrund ihres Zustandes daran hindern wollten. Aus der Parklücke nahe der Mehrzweckhalle am Otterloher Feld kam sie laut Polizei noch wohlbehalten heraus, krachte dann aber gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten Opel Zafira. Die herbeigerufenen Polizeibeamten führten sofort einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2,2 Promille erbrachte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro. sw