Sauerlach: Bürger gegen den Bau von Krematorien

Von: Volker Camehn

Verbrennung im Krematorium. (Symbolbild) © Felix Kästle

Im Internet tobt eine lebhafte Debatte um Sauerlach als neuen Standort für Feuerhallen.

Sauerlach – Zwei Krematorien in Sauerlach? Davon halten die Menschen in der Gemeinde scheinbar wenig. Nachdem der Münchner Merkur berichtet hatte, dass die Kommune Standort für zwei Feuerbestattungsunternehmen werden könnte, herrscht in den Sozialen Netzwerken helle Aufregung. Vor allem auf Facebook diskutieren die Sauerlacher ausgesprochen hitzig das Pro und Contra.

An den Beiträgen im Netz wird vor allem eines klar: Viele Bürger fühlen sich von ihrem Gemeinderat nicht ausreichend informiert und lehnen ein Krematorium wohl schon deshalb aus Prinzip ab. „Wie immer alles schon eingefädelt“, heißt es zum Beispiel in einem Kommentar. „Wenn das so weitergeht, sind wir bald die Nummer Eins als beliebtester Krematorium-Standort in Bayern“, spöttelt ein Diskussionsteilnehmer. „Sollen sie lieber noch einen Kindergarten bauen! In die Zukunft zu investieren, ist besser“, heißt es dazu an anderer Stelle.

Verbindlicher konkreter Bauplan gefordert

Die Debatte bleibt nicht folgenlos und gibt manchem Bürgervertreter wohl zu denken. Gemeinderätin Ursula Gresser (FDP) etwa sieht großen Gesprächsbedarf und fordert via Facebook-Chat, dass über dieses Projekt „offen und mutig“ mit den Sauerlachern diskutiert werden müsse: „Bevor die Errichtung des Krematoriums von der Gemeinde endgültig genehmigt werden kann, muss meines Erachtens ein verbindlicher konkreter Bauplan vorgelegt werden.“

Und: „Der Grundstücksbesitzer möchte den an der Straße liegenden südlichen Teil des Grundstücks an einen Investor verpachten, der dort ein Krematorium mit Gastronomie errichten und betreiben möchte“, berichtet Gresser.

10 000 Einäscherungen pro Jahr

Es soll mit einem gasbetriebenen Verbrennungsofen und zunächst 3000 Einäscherungen pro Jahr von Montag bis Freitag begonnen und dann auf drei Verbrennungsöfen mit bis zu 10 000 Einäscherungen pro Jahr aufgestockt werden. „Die Verstorbenen werden wohl in Sammeltransporten zum Krematorium gebracht, auf Wunsch soll es in der dortigen Gaststätte auch Trauerfeiern geben – so der Vortrag der Investoren.“

Da das Gebiet bislang nicht für Gastronomie vorgesehen sei, müsse der Flächennutzungsplan geändert werden. So habe es der Gemeinderat beschlossen.

Auch Gemeinderat Markus Hoffmann (CSU) versucht im Online-Chat dem Eindruck entgegenzuwirken, die Bürgervertreter agierten still und heimlich an ihren Wählern vorbei. Denn sicher sei noch gar nichts: Der gefasste Beschluss sei „ein sogenannter Aufstellungsbeschluss, der den ersten Schritt für das Bauleitverfahren darstellt und die Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum Thema durchführt“, erklärt Hoffmann.

„Die Idee des Krematoriums ist ja nicht im Gemeinderat entstanden“

Außerdem: „Die Idee des Krematoriums ist ja nicht im Gemeinderat entstanden. Beide Betreiber sind auf die Gemeinde zugekommen“, so Hoffmann. Im ersten Fall sei das Unternehmen schon mit „einem privaten Grundstücksbesitzer einig“ gewesen, „bevor er bei der Gemeinde vorstellig wurde“. Im zweiten Fall handele es sich hingegen um „reines Wunschdenken“, da es nicht mal ein Grundstück gäbe.

Apropos Grundstück: Der geplante Standort an der Hofoldinger Straße, unweit des Heizkraftwerks, erregt zusätzlich die Gemüter. Denn die Stelle ist unweit des geplanten Gymnasiums gelegen, was etwa der Dritte Bürgermeister Wolfgang Büsch (Grüne) unpassend findet.

Sein Bedenken: Die Anfahrt zum geplanten Gymnasium würde dann womöglich mit dem Hinweis „Zum Gymnasium am Krematorium rechts“ ausgeschildert werden. Und wer von der Autobahn nach Sauerlach reinfahre, würde als erstes die Verbrennungsanlage sehen. „Dieser Standort passt einfach nicht.“ Mit dieser Meinung steht er im Gemeinderat, zumindest offiziell, ziemlich alleine da.