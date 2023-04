„Ich zweifle am gesunden Menschenverstand“: Ilse Aigner teilt beim Frühlingsempfang der Sauerlacher CSU aus

Von: Volker Camehn

Schoss scharf gegen die Regierung in Berlin: Landtagspräsidentin Ilse Aigner im Wahlkampfmodus beim Frühjahrsempfang der CSU in Sauerlach. © Volker Camehn

Landtagspräsidentin Ilse Aigner schimpft bei Veranstaltung der Sauerlacher CSU auf die Bundesregierung.

Sauerlach – Ein bisschen mehr Pomp hätte es schon sein können. Zumindest, wenn es nach Heiner Reichel gegangen wäre. Der Argeter hätte sich zumindest etwas Musik gewünscht, wenn jemand wie die Landtagspräsidentin Ilse Aigner auf Besuch nach Sauerlach kommt. „Zumal wir hier ja auch eine gute Blaskapelle haben.“ Reichel hat als umtriebiger Organisator der Argeter Dorfweihnacht eh einen Sinn fürs Feierliche. Jetzt ist er allerdings nur einer von rund 100 Gästen, die am Mittwochabend zum CSU-Frühlingsempfang ins Gasthof Schmuck gekommen sind. Eingeladen hierzu hatte der Ortsverband Sauerlach.

Großer Rundumschlag

Ilse Aigner kam, wenn auch mit Verspätung. Eine gute halbe Stunde war sie in Verzug. Bevor sie dann ans Rednerpult trat, gab es als Auftakt ein paar warme Worte. Stefan Schelle, Oberhachinger Bürgermeister und jetzt auch Kandidat für den Bezirksrat, sprach unter anderem vom „Markenkern“ der Union („Näher am Menschen“), derweil die Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer von ihrem „schönsten Stimmkreis Bayerns“ (München Land-Süd) schwärmte, in dem „ein großer Teil der Steuern erwirtschaftet“ würde.

Ilse Aigner holte dann zum großen Rundumschlag aus, hier spielte schließlich die Musik. Und an Themen mangelt es ja auch nicht. Vom Ukrainekrieg („Putin hat Angst vor Demokratie und Freiheit“), bis hin zu Gefahren für die Demokratie durch Fake News, Propaganda und Reichsbürger, die auch vor Waffengewalt nicht zurückschrecken würden: „Das sind Irre.“ Aigners Appell: „Wir müssen alle zusammen aufpassen!“ Auf die Demokratie nämlich, die „ist komplex und mitunter kompliziert“, denn hier würde oft lange um Entscheidungen gerungen.

Zahlreiche Christsoziale ließen sich den Auftritt der Landtagspräsidentin im Gasthof Schmuck nicht entgehen. © Volker Camehn

Bayern gegen Berlin

Auch Wahl-Entscheiduungen: Zwar sei bei der Landtagswahl im Oktober eher nichts zu korrigieren in Bayern („Im Bund würde ich das anders sehen“) scherzte Aigner ein wenig, womit sie denn auch die Marschrichtung für die bundespolitische Stoßrichtung ihrer Ansprache vorgab: Bayern gegen Berlin, oder eben umgekehrt. Eine Attacke mit Pauken und Trompeten: Falsche Energiepolitik („Ich zweifele am gesunden Menschenverstand“), da es doch eine Übergangszeit und eben noch Atomkraftwerke gebraucht hätte. In Bayern hätte der Atomstromanteil bei 25 Prozent gelegen, die Alternativ-Energien bei 50 Prozent. Woher das kommt? „Wir haben hier weniger Windkraft als im Norden, weil hier weniger Wind weht.“ So einfach ist das.

Aigner: Bayern steht mit dem Rücken zur Wand

Auch die Wahlrechtsreform sei gegen den Freistaat gerichtet, „das werden wir nicht akzeptieren und dagegen klagen“. Werteverfall allerorten, Eigentum und Leistungsbereitschaft würden gering geachtet, Stichpunkt hier: die zu hohe Erbschaftssteuer. Beim Terminus „leistungsloser Erwerb“ bekäme sie „Schnappatmung“, so Aigner. Die Immobilienwerte stiegen, die Freibeträge allerdings nicht. Das würde manchen Erben zum Verkauf nötigen. Auch sonst: Jede Menge Unbill, Bayern, so der Eindruck nach Aigners Rede, steht mit dem Rücken zur Wand. „Cancel Culture“ und „Vorurteile gegen die Landwirtschaft“ – alles ideologiebasiert. Die CSU hingegen sei „liberal und wir schreiben nichts vor“, so Aigner. „Leben und leben lassen“, sei die Devise der selbst ernannten „Mitmach-Partei“. Kurz: „Wir vertreten die bayerischen Interessen.“ Und das braucht Kraft: Zum Schluss gab es für Ilse Aigner einen Präsentkorb mit Argeter Produkten. Auch hier war definitiv Musik drin.