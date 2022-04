Der Kirchenrebell ist verstummt

Von: Volker Camehn

Teilen

Kämpfte zeitlebens gegen das Zölibat: Willibald Glas ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Privat © Privat

Sauerlach – Für viele Kirchenkritiker ist er eine Symbolfigur des Widerstands in den eigenen Reihen geworden: Willibald Glas, Pfarrer aus Arget, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Der langjährige Pfarrer Willibald Glas aus Arget rebellierte gegen die Kirchenoberen und kämpfte gegen das Zölibat – auch weil er selbst entgegen den Bestimmungen der Katholischen Kirche mit einer Frau zusammenlebte. Zweimal wurde der Abtrünnige vom Dienst suspendiert. zuletzt kämpfte der in den vorzeitigen Ruhestand versetzte Priester darum, seine Lebensgefährtin heiraten zu können. Jetzt ist Willibald Glas im Alter von 94 Jahren verstorben. Am Samstag wurde er in Sauerlach beigesetzt.

Er kämpfte dafür, seine Lebensgefährtin heiraten zu können

„In der Kirche kommt es zu keiner ,Klärung’ von anstehenden Fragen. Ihre Lehre steht unverrückbar fest. Sie erlaubt kein Hinterfragen, sondern verlangt absolute Unterwerfung unter ihre unhaltbaren Glaubenssätze. Sie erzwingt diese Unterwerfung so rücksichtslos, wie jedes andere totalitäre System in der Welt. Das viel beschworene geschwisterliche Miteinander in der Kirche gibt es nicht.“ Diese Sätze stammen aus Glas’ 1992 erschienenem Buch „Christentum und Gewalt“ und haben seinen Ruf als Kirchenrebell untermauert.

„Christentum und Gewalt“ ist eines von insgesamt vier Werken, die Glas im Selbstverlag veröffentlicht. Und bereits sein kirchenkritisches Debüt, die Autobiografie „Der Pfarrer von Arget. Höhen und Tiefen in seinem Leben“, erschienen ein Jahr zuvor, sorgte für das endgültige Zerwürfnis mit seinem Dienstherren: Am 1. Mai 1992 wird Willibald Glas, der seit 1974 als Pfarrer in Arget arbeitet und bereits Anfang der 1980er-Jahre wegen Kritik am damaligen Erzbischof Joseph Kardinal Ratzinger suspendiert wurde, von Kardinal Friedrich Wetter zwangspensioniert.

Von Kardinal Wetter suspendiert

Doch damit nicht genug: Glas, zu diesem Zeitpunkt mit 65 im besten Renten- und wohl auch Rebellionsalter, denkt nicht daran, in den Ruhestand zu gehen und arbeitet vorerst mit Unterstützung von Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat weiter – bis es dann kurz vor Weihnachten 1992 zur Zwangsräumung des Pfarrhauses und zur Exkommunikation kommt. Doch auch danach kehrt keine Ruhe im Streit zwischen dem Seelsorger und den Kirchenoberen ein: Glas zieht vors Verwaltungsgericht, wirft Wetter Menschenrechtsverletzungen vor, weil dieser von Mitarbeitern eine „totale Unterwerfung“ erzwinge. Die Klage wird allerdings abgewiesen – mit dem Hinweis, dass es sich um eine innerkirchliche Angelegenheit handelt.

Lehnte sich als Priester in Südafrika gegen die Apartheid auf

Einfach aufgeben: Das war Willibald Glas’ Sache nie. Er, der Weltläufige, der von 1954 bis 1968 als Missionar in Afrika arbeitete, nahm es mit der christlichen Lehre stets sehr genau, für manche Oberen etwas zu genau. Wer sich fügt, der lügt – dieses unbedingte Gefühl muss ihn wohl zeitlebens umgetrieben haben: In Südafrika, damals in den 1950er-Jahren noch Apartheidsstaat, empfing er deshalb – obwohl verboten – Weiße und Schwarze in seiner Kirche. Und dem Erzbischof von Pretoria soll er geschrieben haben, er sei nicht sein Diener, sondern Priester.

Ein Priester, der gegen das Zölibat war, weil es eh nur auf dem Papier existieren würde, wie er betonte. Mit seiner Lebensgefährtin Inge Starzner lebte er seit 1968 zusammen, nicht heimlich, aber auch nicht demonstrativ offen. Das Paar hatte bloß einfach nie ein großes Geheimnis daraus gemacht. Heiraten durfte er Inge Starzner indes nicht – oder nur um den Preis, aus dem Priesterstand entlassen zu werden, mit ökonomisch weitreichenden Folgen: Er hätte dann einen Großteil seiner Pensionsansprüche verloren.

Bis ins hohe Alter versucht Glas immer wieder, die Lebensgemeinschaft mit Inge Starzner von der Kirche „absegnen zu lassen“. Erst bittet er die Deutsche Bischofskonferenz, ihm die Eintragung einer Lebenspartnerschaft mit seiner Lebensgefährtin zu erlauben. Dann bittet er um die Entpflichtung vom Zölibat. Zuletzt wendet sich Glas an Papst Franziskus und bittet um eine entsprechende Ausnahme. Doch seine Bitten werden bis zuletzt nicht gehört.