„Die pack’ ich mir“: Sauerlachs Bürgermeisterin wütend über jugendliche Vandalen

Feiernde Jugendliche ziehen vermehrt durch Sauerlach und hinterlassen Scherben und Unrat. Das macht Bürgermeisterin Barbara Bogner richtig sauer. Sie will die Täter mit Hilfe der Bürger ausfindig machen und sie sich am liebsten persönlich vorknöpfen.

Sauerlach – „Scherben bringen Glück“ – mit diesem Sprichwort kann Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner (UVB) momentan überhaupt nichts anfangen. Denn die Rathauschefin hat ein Vandalismusproblem im Ort, wie sie jetzt im Gemeinderat betonte: Feiernde Jugendliche ziehen vermehrt durch Sauerlach und hinterlassen an manchen Stellen im wahrsten Sinn des Wortes einen Scherbenhaufen. „Das ist eine echte Katastrophe“, so Bogner.

Scherben auf Spielplatz gefährden Kinder

SPD-Fraktionssprecher Babak Afshar hatte am Ende der Ratssitzung angemerkt, dass der Spielplatz an der Sommerstraße mit Glasscherben von zerschmissenen Flaschen übersät sei. Es bestehe Verletzungsgefahr für die Kinder. Bogner zeigte sich nicht überrascht. Seit Wochen würden Jugendliche an mehreren Stellen im Ort ihren Unrat hinterlassen. Neben einigen Spielplätzen sei es auch am Jugendzentrum und auf dem Schulgelände schlimm. „Dass erste, was unsere Bauhofmitarbeiter in der Früh machen, ist die Scherben an der Schule aufzuklauben“, sagte Bogner.

Hemmschwelle, die Täter zu verraten

Weil die Jugendlichen immer wieder von einem Ort zum anderen wandern, sei es bisher nicht gelungen, die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Ein weiteres Problem: Weil sich die Jugendlichen im Ort untereinander kennen, gibt es – selbst bei Zeugen – eine Hemmschwelle, die Täter zu verraten. Als Beispiel nannte Bogner Anwohner, die Vandalismus beobachtet hätten, aber den Namen von Beteiligten nicht herausrückten, weil diese mit ihrem Kind bekannt sind. Trotzdem gibt Bogner die Hoffnung nicht auf, die Jugendlichen zu erwischen.

Bürger sollen Fotos von den Tätern machen

Sie appelliert an die Bevölkerung, bei entsprechenden Vorfällen die Gemeinde zu verständigen, damit die Verwaltung die Orte kennt, an denen sich die Jugendlichen treffen und die Scherben beseitigen kann. Falls möglich sollten die Bürger auch Fotos von den Tätern machen, um diese identifizieren zu können. „Die pack’ ich mir dann schon“, drohte Bogner, die keine Hemmungen hat, bei den Eltern vorzusprechen.

Was die Rathauschefin keinesfalls will, ist das Schulgelände einzuzäunen. „Aber vielleicht sollten wir das beim Jugendzentrum in Erwägung ziehen“, meinte Bogner, „auch um ein Zeichen zu setzen.“