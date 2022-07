Tüftler aus Sauerlach erfindet automatischen Flaschenverschluss

Von: Volker Camehn

Schutz vor Insekten: Tüftler Hans Schmid aus Sauerlach mit seinem automatischen Flaschenverschluss. © Camehn

Sie öffnen sich automatisch, verschließen sich wieder von selbst: Verschlüsse von Hans Schmid.

Sauerlach – Die Idee hatte Hans Schmid noch vorm Aufstehen, an einem Sonntagmorgen, als sein Blick auf die Wasserflasche neben seinem Bett fiel. „Gerade im Sommer, beim Grillen etwa, verschließt man Getränkeflaschen oft nur halbherzig und schnell krabbeln da dann mal Insekten, etwa Bienen, rein“, erzählt Schmid. Schraubverschluss ab, Verschluss wieder drauf – das klappt häufig nicht immer ganz. Ein Flaschenverschluss wäre praktisch, denkt sich Schmid, der vorm Trinken oder Einschenken automatisch auf und beim Absetzen der Flasche wieder zugeht und luftdicht abschließt. Die Idee des automatischen Flaschenverschlusses war geboren. Das war 2020.

Zwei Jahre später sitzt der Tüftler in seinem abgedunkelten Büro in Altkirchen bei Sauerlach, vier Computerbildschirme dominieren den Raum. Der 56-Jährige, Vater von drei erwachsenen Kindern, arbeitet hier als selbstständiger CAD-Designer. Er entwirft vor allem 3D-Animationen für Architektenbüros. CAD bedeutet „Computer Aided Design“, also Entwürfe, die mittels Computer in 2D oder 3D erstellt werden. „Ich kreiere eine Art Vorschau auf das, was da mal gebaut werden soll“, erklärt Schmid.

Im vergangenen Jahr war er an der Universität Aachen Lehrbeauftragter

Mittels Laserscanner vermisst er Gebäude oder Räume und entwirft so „Digital-zwillinge“. Der Vorteil: Mögliche Fehler und Unwägbarkeiten bei der Umsetzung lassen sich so bereits vor Baubeginn erkennen. Schmids Know-how ist gefragt: Im vergangenen Jahr war er an der Universität Aachen Lehrbeauftragter für CAD, er hielt Online-Kurse.

Tüfteln und ausprobieren: Neben seinem Broterwerb löst Schmid gerne Probleme, die andere noch gar nicht sehen. Als Erfinder will er sich aber nicht bezeichnen, als Künstler sowieso nicht – aber so eine Art Daniel Düsentrieb ist er schon.

Zurück zu den Flaschenverschlüssen: Inzwischen hat Schmid die Verschlüsse nach seinen Vorstellungen entworfen. Sie wirken etwas klobig, aber sie funktionieren einwandfrei, öffnen sich automatisch, verschließen sich wieder von selbst. Das Problem war bislang, dass es keinen Standardverschluss gibt für alle Getränkebehältnisse. „Jeder Flaschenhals einer Getränkesorte hat seine eigenen Maße“, erklärt Tüftler Schmid.

Flasche auf, Flasche zu: die verschiedenen Verschlüsse aus dem 3D-Drucker. © Camehn

Sechs verschiedene hat er deshalb im Repertoire, in verschiedenen Farben für verschiedene Getränke. Denn auch auf den ersten Blick gleich aussehende Flaschen können in der Form um einige Millimeter abweichen. Das mag für den Pfandautomaten im Supermarkt egal sein, für Schmids Verschluss-Sache bedeutet das: Die Flaschenmaße der Sorte X neu in den Rechner eingeben, dann können die zwei benötigten Komponenten im 3D-Printer hergestellt werden. „Das Ausdrucken dauert etwa zwölf Stunden“, sagt Schmid. „Das Zusammenbauen ist dann eine Sache von ein, zwei Minuten.“

Seine Schreinerausbildung hilft

Was Hans Schmid bei der Umsetzung seiner Kreationen wie den Verschlüssen hilft, ist seine Schreinerausbildung. Schmid denkt nicht nur abstrakt per Bits und Bytes, er weiß um Materialeigenschaften und deren Möglichkeiten. Zudem hat er einen ausprägten Sinn für Ästhetik. So stehen seine Rechner auf selbstgebauten, formschönen wie praktischen („Da ist der Kabelschacht“) Holzschreibtischen. Die wären eine Zierde für jedes Wohnzimmer.

Am Computer entwirft Schmid eine Animation. © Camehn

Auch einen schwarzen Zither-Tisch mit Resonanzboden, der den Instrumentenklang verstärkt, hat er für einen Bekannten gebaut. Und Liebe zum Detail ist ihm wichtig; nicht nur funktional soll es sein, sondern auch schön. „Ich freue mich, wenn etwas funktioniert“, beschreibt Schmid seinen Tüftler-Antrieb.

Der führt dazu, dass Schmid seine Produkte immer weiter verbessern will – wie den Flaschenverschluss. Möglicherweise schafft er es doch noch einen Verschluss für alle Flaschen zu entwerfen. Wie das gehen soll – die Idee dazu kommt dem Tüftler eventuell wieder vorm Aufstehen.