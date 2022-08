Gold, Schmuck und Münzen: „Falsche Polizisten“ erbeuten 25.000 Euro

Von: Max Wochinger

Vorwiegend Seniorinnen und Senioren werden von Unbekannten kontaktiert (Symbolbild). © Symbolbild: dpa

Organisierte Callcenter-Betrüger bestehlen eine über 80-jährige Rentnerin aus Sauerlach. Sie legte die Wertsachen vor die Tür.

Sauerlach – Wieder wurde eine Rentnerin von Kriminellen ausgeraubt. Diesmal traf es eine über 80-jährige Frau aus Sauerlach. Durch manipulative Gesprächsführung gelang es den unbekannten Tätern Wertgegenstände im Wert von rund 25.000 Euro zu ergaunern.

Zwischen 24. August, 19.19 Uhr, und 26. August, 00.03 Uhr, erhielt die Seniorin mehrere Anrufe von bislang unbekannten Tätern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Das teilte das Polizeipräsidium in München mit. Der Rentnerin wurde glaubhaft gemacht, dass bei zuvor festgenommenen Einbrechern eine Liste mit Personalien gefunden wurde. Darauf befände sich auch der Name der über 80-Jährigen. Wegen der Liste sei nun auch ihr Vermögen gefährdet, so die unbekannten Anrufer. Die Geschichte war natürlich erlogen.

Manipulative Gesprächsführung

Durch manipulative Gesprächsführung gelang es den Tätern, die Seniorin dazu zu bringen, Gegenstände mit einem Wert in Höhe von etwa 25.000 Euro vor die Wohnungstüre zu stellen. Unter den Wertsachen waren Gold, Schmuck und Münzen, so das Polizeipräsidium.

Ein bislang unbekannter Täter holte die Tüte mit den Gegenständen später ab. Er konnte bei der Abholung nicht beobachtet werden. Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die weiteren Ermittlungen führt die Arbeitsgruppe „Phänomene“.

Die Beamten bitten um Mithilfe: Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hofoldinger Straße, Sommer-, Frühlings- und Winterstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen? Bürger, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat „KFD 3“ (AG Phänomene), in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 089/29100. Eine Meldung auch bei jeder anderen Polizeidienststelle ist möglich.

Polizeipräsidium München warnt vor „falschen Polizisten“

Das Polizeipräsidium München warnt vor „falschen Polizisten“-Tricks: Die Anrufer würden fast immer über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass sie deshalb in der Wohnung mögliche Geld- und Schmuckbestände kontrollieren müssten. Deshalb raten die Beamten, sich mit einem selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110 zu informieren, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte.

Es sollten keine unbekannten Menschen in die eigene Wohnung gelassen werden, die sich nicht eindeutig legitimieren können. Dieser Hinweis gelte auch für Betrugsmaschen ähnlicher Art: Bei Anrufen von vermeintlichen Angestellten anderer Behörden, sollten sich Betroffene mit einem Anruf bei dieser Behörde erkundigen, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag arbeitet. Niemals sollten am Telefon Angaben über finanziellen Verhältnisse gemacht werden.