FDP fordert Flexbus im gesamten Landkreis München

Von: Charlotte Borst

Mit Navi gehen die Flexbusfahrer auf Nummer sicher. © Volker Camehn

Die Erfahrungen mit dem On-Demand-Busverkehr „Flex“ sind positiv. Die FDP im Kreistag fordert daher eine Ausweitung des Probebetriebs auf alle Gemeinden im Landkreis.

Landkreis - Zudem sollen schlecht genutzte Sonntags- und Nacht-Buslinien umgestellt werden, beantragen Manfred Riederle, Katharina Diem und Michael Ritz. Die FDP beruft sich auf die Partnerregion Hannover, die eine Kreistagsdelegation Ende April besucht hat. Die Region Hannover hat ihre On-Demand-Busse von drei auf alle Gemeinden ausgeweitet, weil der Zuspruch so groß ist. Für den Einsatz der Kleinbusse könnten Fahrer schneller und in größerer Zahl akquiriert werden. Verkehrs- und klimapolitisch sei es unverantwortbar, wenn nachts oder an Feiertagen fast leere Busse verkehrten, während gleichzeitig ein Busdienst auf Abruf mit Kleinbussen eingerichtet werden könnte.

Pilotprojekt wird gut angenommen

Seit Oktober vergangenen Jahres fahren die Flex-Busse im südlichen Landkreis. Das Pilotprojekt läuft bis 14. Dezember 2024. Bisher sind schon über Zehntausend Fahrgäste mitgefahren und haben einfach über das MVV-System bezahlt. Mit dem On-Demand-System kann der Fahrgast selbst bestimmen, wann er wohin will. Es gibt keinen festen Fahrplan. Der Nutzer bestellt per MVV-App eine Fahrt oder ruft in der Zentrale an (089/41 42 43 44). Bisher fahren sieben Kleinbusse 250 Ein- und Ausstiegspunkte an. Im Probebetrieb gibt es einen Tag- und einen Nachtbereich.