Voller Einsatz auch beim Jubiläum

Von: Volker Camehn

Der Festumzug der Argeter Feuerwehr führte durch mehrere Straßen. © Sottimedia.de

Gleich drei Tage lang hat die Freiwillige Feuerwehr Arget ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Voller Einsatz also nicht nur im Ernstfall.

Arget - Zum Festauftakt gab es nach dem traditionellen Bieranstich in der Festhalle „Garner-Stadl“ gleich hinter der Argeter Kirche Musik von der „Stoabuckl Musi“ und der „Schonseitn Musi“. Am Abend danach löschten die Burschen Arget ihren Durst auf der „Löschmeister Party“ mit DJ Fandic. Höhepunkt des Gründungsfestes war ein Feldgottesdienst mit anschließendem Festzug durch Arget. Dieser führte über die Michelistraße, Oberlandstraße, Holzkirchener Straße und die Oberhamer Straße.

Die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr in Arget erfolgte am 25. März 1873. Seitdem ist viel passiert. Entsprechend der jeweiligen Entwicklung musste auch die Feuerwehr ihre technische Ausrüstung modernisieren und die Ausbildung der Mannschaften den sich ständig verändernden Anforderungen anpassen.

Historische Gruppe hält Geschichte lebendig

Um die Geschichte der Argeter Wehr nachfolgenden Generationen lebendig zu halten, hat Helmut Berthold 1997 eine „Historische Feuerwehr Gruppe“ aus passiven Mitgliedern des Feuerwehrvereins zusammengestellt und leitet diese seither als „Hauptmann“.

Schon Jahre zuvor war Berthold unentwegt damit beschäftigt, alles was an alten Feuerwehrgeräten, Uniformen, Ausrüstung und Dokumenten in den Häusern und Höfen der Altgemeinde Arget noch vorhanden war, zu sammeln, zu restaurieren und zu archivieren. Die Sammelstücke sollten aber nicht in Archiven und Depots unter Verschluss gehalten, sondern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und so befindet sich der größte Teil aus der Sammlung heute im Heimatmuseum in Arget. Zu Festen, Vereinsjubiläen oder historischen Schau-Übungen holt die derzeit 15 Mann zählende „Historische Gruppe“ ihre alten Monturen aus dem Schrank und marschiert mit blank polierten Messinghelmen auf – ein Stück lebendige Feuerwehrvergangenheit.

Es geht ums Miteinander

Selbstverständlich ist bei den Argeter Brandhelfern nicht das Geschichtsbewusstsein allein ausschlaggebend, vielmehr geht es auch hier immer um das Miteinander, die Kameradschaft. So sollte etwa in einer beispiellosen Gemeinschaftsaktion der Mitglieder Mitte der 1970er-Jahre ein neues Gerätehaus vollständig in Eigenleistung entstehen. Geplant, getan: Nach dem Abbruch des alten Hauses betonierte man im Juli 1976 die Fundamente, Ende August war die Hallendecke fertig, im Oktober das Dach eingedeckt – und am 23. Oktober 1977 das Gerätehaus schließlich bezugsfertig. Auch die Modernisierung 2002/03 erbrachten die Feuerwehrler in Eigenarbeit. Die Gemeinde stellte für alle Arbeiten jeweils die finanziellen Mittel bereit. Die Einsparungen durch die Eigenleistungen dürften für die Kommune enorm gewesen sein.

Und heute? Die Argeter Feuerwehr ist eine von drei Wehren in der Gemeinde Sauerlach. Ihr Schutzbereich umfasst die Ortsteile Arget, Lochhofen, Grafing, Am Brand und Gumpertsham. Insgesamt leben in diesen Ortsteilen rund 1950 Einwohner auf einer Fläche von gut 21 Quadratkilometern. Kommandant ist Norbert Hohenleitner, sein Stellvertreter Sebastian Wolf. Pro Jahr werden die derzeit 59 aktiven Feuerwehrdienstleistenden zu durchschnittlich 50 Einsätzen gerufen. Auch hier gilt stets: Voller Einsatz!