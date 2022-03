Florian Hahn als Kreisvorsitzender wiedergewählt: „Wir müssen mehr Flagge zeigen“

Von: Volker Camehn

Beim Treffen der CSU-Kreisdelegierten im Argeter Gasthof Schmuck forderte Bundestagsabgeordneter Florian Hahn ein Frühlingserwachen seiner Partei. © Volker Camehn

Mit rund 80 Prozent der Delegierten ist Florian Hahn wieder als Kreisvorsitzender der CSU München-Land bestätigt worden. Ein gutes Ergebnis, wie er findet.

Arget – Nicht dass Florian Hahn mit einer Niederlage gerechnet hätte. Seine Personalie zur erneuten Wahl des Kreisvorsitzenden München-Land war nachgerade alternativlos, stand der Bundestagsabgeordnete, CSU-Mitglied seit 1992, doch als einziger auf dem Wahlschein. Allerdings: „Wenn man schon so lange in der Politik ist wie ich, macht man sich nicht nur Freunde“, sagte er.

Weshalb er mit „etwa 80 Prozent“ Zustimmung rechnete. Am Ende erhielt er 146 Ja-Stimmen der insgesamt 175 Delegierten, die sich zur ersten Kreisdelegiertenversammlung nach drei Jahren, in pandemieferner Enge im Argeter Gasthof Schmuck versammelt hatten. Mit den 89 Prozent Zustimmung dürfte Hahn gut leben können.

Aufbruchstimmung täte gut

Bereits vor dem anberaumten, mehrstündigen Wahlmarathon hatte Hahn die Gelegenheit genutzt, um von seinem Kreisverband ein „Frühlingserwachen der CSU“ zu fordern. Aufbruchstimmung bis runter in die 29 Ortsverbände, so der Tenor. „Wir müssen wieder mehr Flagge zeigen“, so sein Appell an die Parteifreunde. Wozu eben unter anderem auch gehöre, um neue Mitglieder zu werben. Denn 2021 hatte es erstmals mehr Austritte als Neuzugänge gegeben, aktuell zählt der Verband 2964 Mitglieder.

Blick auf die Bundespolitik

Da durfte der Blick auf die Bundespolitik nicht fehlen: „Auf die CSU ist in schweren Zeiten stets Verlass“, so Hahn. Die Bundesregierung unterstütze man deshalb bei ihrem 100-Milliarden-Fond für die Bundeswehr, gleichwohl müsse die Schuldenbremse eingehalten werden. Und der Ausstieg aus der Atomkraft – „das geht jetzt nicht“, sagt er mit Blick auf den Ukraine-Krieg. „Das ist reine Ideologie“, wetterte der Europapolitische Sprecher der Unionsfraktion. Weniger Ideologie aber dafür notwendige Parteiarbeit ist angesagt, vor allem was den Nachwuchs anbelangt. Auch deshalb wurde Nicola Gehringer, seit viereinhalb Jahren Landesgeschäftsführerin der JU und seit acht Jahren im Neubiberger Gemeinderat, in den erweiterten Kreisvorstand gewählt. Laut Satzung muss jemand diesen Posten besetzen, der noch unter 35 Jahre alt ist. Gehringer ist 31.

Wahl-Vorstand bleibt fast gleich

Wenig bis keine Wahl-Bewegung gab es dafür im Vorstand, ganz nach dem Motto: Verändere niemals ein erfolgreiches Team. Florian Hahns Stellvertreter bleiben Stefan Kern aus Brunnthal, Marianne Hellhuber (Neuried) und Maximilian Böltl (Kirchheim). Lediglich Karin Hobmeier aus Ismaning ersetzt künftig die Unterföhringerin Betina Mäusel.

Auszeichnung mit der Raute

Was für die einen durch Wiederwahl eine Bestätigung ihrer Arbeit ist, kann für die anderen die Silberne Raute sein, die höchste Ehrung, welche ein Kreisverband verleihen darf. Diese Auszeichnung gibt es bei der CSU seit 2015, ausgezeichnet wurden damit jetzt erstmals im Kreisverband Ulrike Beck und Katrin May für ihr jahrzehntelanges kommunalpolitisches Engagement. „Wir müssen unsere Überzeugungen an die Menschen herantragen und uns nicht beirren lassen“, forderte Beck in ihrer Dankesrede. Ulrike Beck war 24 Jahre im Kreisvorstand München-Land, davon 22 Jahre als stellvertretende Kreisvorsitzende. Und Katrin May, Kreisvorsitzende der Mittelstands-Union aus Feldkirchen, ergänzte: „Es ist schön, zusammen Spaß zu haben. Und es macht einfach Spaß, politisch zu arbeiten.“ Auch das ist für die politische Arbeit wohl alternativlos.

Wahlergebnisse

Kreisvorsitzender Florian Hahn

Stellv. Kreisvorsitzende Karin Hobmeier (Nord) Maximilian Böltl (Ost) Nicola Gehringer, Stefan Kern (Süd) Marianne Hellhuber (West)

Vorstandsmitglieder Region Nord Michael Axenbeck Claudia Leitner Jakob Schneider Rolf Zeitler Stefanie Haselbeck

Region Süd Thomas Clauß Ursula Mayer Thomas Pardeller Anja Wille Julius Ammereller

Region Ost Michael Dirl Florian Keil Gerlinde Koch-Dörringer Silke Trauner

Region West Maximilian Fischer Dr. Matthias Ruhdorfer Sebastian Westenthanner Florian Zweckinger

Digitalbeauftragter Stefan Krimmer

Schriftführerin Annabella Wünsche

Kreisschatzmeister Volker RheinKassenprüfer Florian Grosselfinger Herbert Vanvolsem