Schon wieder Panne bei der Geothermie: Warum die Sauerlacher trotzdem nicht frieren müssen

Von: Volker Camehn

Zum wiederholten Mal gab es eine Panne bei der Förderpumpe der Geothermie in Sauerlach. © Marcus Schlaf/Archivfoto

Wer in Sauerlach zum Beispiel in der Margarethenstraße wohnt, schaut von hier aus direkt auf das Geothermie- und Heizkraftwerk, hat also die Energieversorgung seiner Gemeinde direkt im Blick. Und weiß: Wenn dort ein Autokran steht, ist meistens die Förderpumpe kaputt. So wie auch in diesen Tagen.

Sauerlach - Ein Blick ins Internet auf den Energiemonitor Bayernwerk bestätigt, dass der größte Energielieferant in Sauerlach vom Netz gegangen ist. Denn unter Menüpunkt „Weitere Erzeuger“ regt sich aktuell kaum etwas: Gerade mal bei einem Kilowatt pro Stunde dümpelt hier die Stromerzeugung vor sich hin. „Bedauerlicherweise kam es zu einem Ausfall der Förderpumpe in der Geothermie-Anlage, die auf 900 Meter Tiefe eingebaut ist“, erklärt man bei den Stadtwerken München (SWM).

Für den Notfall gibt es Heizcontainer

„Die Geothermie hat mal wieder technische Probleme“, bestätigt denn auch der Gemeinderat Axel Horn (Grüne). Horn gibt sich gleichwohl gelassen: Die Wärmeversorgung durch die Zukunfts-Energie-Sauerlach GmbH (ZES) sei dadurch nicht gefährdet. „Es gibt einen Redundanz-Heizkessel am Rand des Wertstoffhof-Geländes, und für den Notfall hält die ZES Heizcontainer vor, die an mehreren Einspeisepunkten im Ortsgebiet angeschlossen werden können“, erklärt er auf Anfrage.

„Die Stadtwerke München können an die ZES aktuell keine Wärme liefern, da die Pumpe der Geothermie ausgefallen ist“, bestätigt denn auch Klaus Zimmermann, 2. Bürgermeister und UBV-Fraktionsvorsitzender. Aber auch er beruhigt, alles nicht so wild: „Meine Eltern sind an der ZES angeschlossen, hier gab es keine Probleme mit der Wärmelieferung.“

Versorgung mit Wärme garantiert

Überhaupt scheinen die aktuellen technischen Probleme von vielen Sauerlachern überhaupt nicht bemerkt worden zu sein. Gemeinderatsmitglied Markus Hoffmann (CSU) etwa gibt sich überrascht: „Mir sind keine Störungen bekannt. Ich bin selbst Fernwärmekunde des Heizwerks und habe in der Versorgung keine Unterbrechung oder Störung festgestellt.“ Und auch Michael Hohenleitner, CSU-Fraktionsvorsitzender, weiß nichts von irgendwelchen Ausfällen: „Die Versorgung mit Wärme ist in jedem Fall garantiert. Sollten Störungen auftreten, sorgt ein Redundanzaggregat als technische Rückfallebene für den Ausgleich.“

In der Tat verlief der Ausfall der Geothermie nahezu geräuschlos: „Die Bürger haben nichts bemerkt, die Versorgung war gesichert“, betont auch Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV). Und ZES-Geschäftsführer Rudolf Schilcher tue mit seinen Männern alles, „dass es in den Häusern nicht kalt wird“.

Erhöhter Ölverbrauch bei Pannen

Doch der vermehrte Einsatz von Heizcontainern und Redundanzwerk bleibt nicht ohne Folgen für die Sauerlacher Öko-Bilanz, führt der doch „zu einem hohen Ölverbrauch“, wie die Rathauschefin einräumt. Zwar sei in den „vergangenen fünf Jahren alles gut gegangen und wir hatten eine Wärmeerzeugung aus regenerativer Energie von über 98 %“. Doch „diesen Winter wird’s durch den Ausfall der Geothermie wohl schlechter aussehen“. Und wann läuft die wieder? „Der Ausbau der Pumpe und Einbau einer Ersatzpumpe dauert etwa eine Woche“, heiß es bei den SWM. „Coronabedingt verzögert sich das bis voraussichtlich Ende dieser Woche.“