Gefahr am Bahnübergang: Sauerlacher CSU fordert Alternativstrecke

Von: Volker Camehn

Der Bahnübergang Kleefeldstraße zum Vereinsgelände des SV Arget ist nur schwer passierbar. © camehn/Archiv

Das Thema „Bahnübergang“ beschäftigt die Sauerlacher weiter. Ein parteiübergreifender Antrag „um eine Ausweichstrecke zum Sportgelände des SV Arget“ zu ermöglichen, wurde jetzt auf Initiative der Sauerlacher CSU gestellt.

Sauerlach – Begründung: „Die Situation bezüglich der Zufahrt zum Sportgelände Arget wird zunehmend schwieriger.“ Es entstünden immer mehr Situationen „mit hohem Gefahrenpotenzial am Bahnübergang Kleefeldstraße“. Ein Fußgängerüberweg mittels einer Gerüstbrücke wurde von der Bahn AG erst einmal aufgeschoben. „Die angebotene Schaffung eines Parkplatzes westlich des Bahnüberganges Kleefeldstraße durch eine Grundstücksanmietung seitens der Bahn, dürfte ohne Fußgängerüberführung an selbiger Stelle keinen Sinn ergeben, ist aber für einen späteren Zeitpunkt denkbar“, heißt es in dem Antrag. „Um das Risiko für die Sporttreibenden und vor allem für unsere Kinder so gering wie möglich zu halten, das Sportgelände zu erreichen, sehe ich die Gemeinde und den Gemeinderat in der Pflicht, hier Abhilfe zu schaffen“, so CSU- Fraktionschef Michael Hohenleitner.

Mit der Deutschen Bahn über Kosten verhandeln

Als „eine mögliche Variante“ schlägt Hohenleitner vor, das Teilstück des Otterfinger Weges von der Grafinger Unterführung bis zur Kleefeldstraße provisorisch zu befestigen. „Des Weiteren könnte eine Engstelle an der Grafinger Unterführung mit einer Baustellenampel versehen werden.“ Es gelte mit der Deutschen Bahn AG zu verhandeln, „die Kosten für Baustellenampel und den Wegebau und dessen Instandhaltung zu übernehmen“. Der Antrag steht auf der Tagesordnung der Sondersitzung am 8. August. Diese wurde auf Antrag der CSU einberufen – allerdings zum Thema „Bauleitplanung Gymnasium“.