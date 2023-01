Gemeinde Sauerlach ächzt unter angespannter Haushaltslage

Von: Volker Camehn

Teilen

Die Baustelle am Rathaus Sauerlach. © Volker Camehn

Da kommt auf die Gemeinde 2023 einiges zu: Die Haushaltslage ist angespannt, die Gymnasiumsplanung gilt es voranzutreiben ebenso wie den Bau eines neuen Kindergartens.

Die Festlichkeiten und Zusammenkünfte können hoffentlich alle stattfinden: das Seefest in Arget, das Weiherfest, Museums- und Kartoffelfest im Heimatmuseum sowie das Jubiläum „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr“ in Arget. Für die Gemeindeverwaltung ist die Fertigstellung des alten Rathauses (bis März/April) wichtig, damit verbunden der Umzug in neue Räume und die Neuverteilung der Ämter in beiden Gebäuden. Weiterhin planen wir die Ertüchtigung der Wasserversorgung durch Bau eines Notverbunds zwischen den Wasserversorgungen Sauerlach und Arget, das Genehmigungsverfahren für den Bau eines neuen Kindergartens am Reißerweg (derzeit im Container an der Felix-Wankel-Straße) und die Herstellung des Waldwegs zur Erschließung eines Baugebiets, nämlich der Lücke zwischen Lanzenhaarer Weg und Bahn. Die dazu nötigen Grundstücksankäufe von der Deutschen Bahn wurden 2022 beurkundet. In Altkirchen wird das Feuerwehrhaus um eine Garage für den Mannschaftstransportwagen fertiggestellt, die provisorische Garage neben dem Maibaum entfernt. Die Planungen fürs Gymnasium gehen weiter.

Damit sich diese neuen Räumlichkeiten und die Häuser im Sauerlacher Westen regenerativ beheizen lassen, ist eine Erweiterung am Heizhaus des Hackschnitzelwerks der ZES (evtl. auch über Mehrabnahme geothermischer Wärme von den SWM) und die Erweiterung der Fernwärmeleitungen geplant. Wir haben uns intern natürlich auch mit möglichen Stromausfällen beschäftigt und sind sicher, dass wir gut gerüstet sind. Alle Gemeindebürger bitte ich, in dieser durch Inflation und hohe Energiekosten schwierigen Zeit zusammenzustehen, unbürokratisch zu helfen, einfach „alle a bisserl mitkema lassn“ und keinem die Tür vor der Nase zuzuschlagen.



Barbara Bogner (UBV)

Bürgermeisterin

Das neue Gymnasium ist in diesem Jahr ein zentrales Thema und dabei die in der aktuellen Planung vorgesehenen Sportstätten, das Jugendzentrum, der Kindergarten, Sozialer Wohnungsbau, die Erweiterung des Marktplatzes auf der Ostseite der S-Bahn mit Gewerbe und Ärztehaus. Auch die Neuausweisung von Baugrundstücken ist ein Thema. Irgendwann wird es den großen Lkw-Parkplatz im Wald zwischen Sauerlach und Otterfing geben und hoffentlich das Wildparken im Gewerbegebiet beenden. Dann sollte der Bau der Windräder bald anlaufen, zudem sind auch Photovoltaikanlagen in Planung. Ewiges Thema: die Einnahmen der Gemeinde. Da wird es laut Kämmerer-Bericht jedes Jahr enger, die gestiegenen Zinsen könnten bei Kreditaufnahmen ein Problem sein, ebenso die höheren Baukosten. Die Zahl von Kriegsflüchtlingen und Asylsuchenden können wir bislang bewältigen, aber es bestehen jetzt schon starke Belastungen der Sauerlacher Tafel. Keiner weiß, wie das weitergeht.



Ursula Gresser

FDP-Gemeinderätin

Durch die schlechte Haushaltssituation werden einige Vorhaben wohl wieder in den Hintergrund rücken. Die Planungen fürs Gymnasium liegen mir sehr am Herzen. Es ist wichtig, hier jetzt parallel mit dem Zweckverband weiterführende Schulen im südlichen Landkreis, mit dem Landratsamt und der Gemeinde eng zusammenzuarbeiten.

Was die angespannte Finanzlage betrifft: Der Umgang mit unseren ansässigen Gewerbebetrieben ist mangelhaft. Es braucht sich niemand zu wundern, wenn Betriebe aus Sauerlach abwandern. Somit sinken auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Die Fertigstellung des alten Rathauses nach dem Brand wird vermutlich Mitte des Jahres erfolgen. Zudem ist der Glasfaserausbau angelaufen. Die Erschließung der Ortsteile Arget, Lochhofen, Grafing ist dann für 2023 geplant. Für Altkirchen wird zur Zeit ein Förderprogramm des Freistaates zum Ausbau des schnellen Internets beantragt und geprüft. Der Neubau eines Kindergartens ist ebenfalls ein drängendes Vorhaben. Ein Grundstück ist gefunden. Nach Vorstellung einer ersten Planung ist hier leider wenig passiert. Die Pandemie ist dank Impfungen und Immunität der Bevölkerung kaum noch ein Thema. Das soziale Leben und Geschehen in der Gemeinde hat fast wieder Vorpandemie-Niveau erreicht. Das stimmt mich zuversichtlich.



Michael Hohenleitner

Sprecher der CSU-Fraktion

Den Ausbau unseres Nahwärmenetzes wollen wir weiter forcieren. Wir können uns als Fraktion gut vorstellen Photovoltaikanlagen als Freiflächenanlagen im Gemeindegebiet zu genehmigen. Dass wir den Bau einer Windkraftanlage unterstützen, versteht sich von selbst. Im Bereich der Mobilität kämpfen wir vorrangig für ein verbessertes und sicheres Radwegenetz in Sauerlach.

Auch den Wunsch der Gemeinde nach weiterer Taktverdichtung im S-Bahnnetz unterstützen wir. Beim geplanten Schulbau eines Gymnasiums wollen wir weiterhin darauf achten, dass es in einer für den Ort verträglichen Art und Weise erfolgt und nicht von ausufernder Bebauung begleitet wird. Im Bereich des Siedlungsbaus steht für uns grundsätzlich im Vordergrund, dass wir den weiteren Flächenverbrauch reduzieren wollen: Lieber Innenverdichtung im Ort als neue Flächen im Außenbereich tolerieren. Bezahlbaren Wohnraum für jedes Alter zu schaffen, ist sicher schwer - aber wir werden dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Hier schwebt uns die Schaffung alternativer Wohnmöglichkeiten vor, Stichwort Mehrgenerationenhäuser.



Wolfgang Büsch

Dritter Bürgermeister (Grüne)



Die Finanzsituation in der Gemeinde Sauerlach wird vermutlich die größte Herausforderung sein: Hier muss unbedingt die Einkommensseite verbessert werden. Der Bau des Gymnasiums ist dieses Jahr sicherlich ein dominantes Thema, hier gilt es, vernünftig zu planen, damit Sauerlach langfristig davon profitiert. Wir erhoffen uns speziell gute Sportanlagen, die auch die hiesigen Vereine nutzen können. Neben der Halle und den Leichtathletikanlagen versprechen wir uns einen Kunstrasenplatz für den TSV Sauerlach. Trotz angespannter Finanzsituation hoffen wir, dass die Realisierung der Mehrzweckhalle in Arget in die nächste Phase geht. Der Zustand der momentanen Infrastruktur ist, vorsichtig gesagt, sehr bescheiden.



Babak Afshar

SPD-Fraktionssprecher

Babak Afshar sieht das neue Gymnasium als Herausforderung © kko

Wolfgang Büsch kämpft für ein sicheres Radwegenetz. © mm

Ursula Gresser weist auf die Belastung der Sauerlacher Tafel hin. © kko

Barbara Bogner hat alle großen Vorhaben Sauerlachs im Blick. © sonja herpich

Michael Hohenleitner beklagt die Abwanderung von Betrieben © kko