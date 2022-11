Argeter Dorfweihnacht: Glühwein, Alphornbläser und Haferlschuhe

Von: Volker Camehn

Barbara Bogner erinnert an die Anfänge der Dorfweihnacht. © Volker Camehn

Die Argeter Dorfweihnacht in Sauerlach begeistert die Besucher. Landrat Christian Göbel: „Wunderbarer Einstieg in die Adventszeit“.

Arget – Weihnachtsmärkte bilden: Hier kann man den Unterschied zwischen Punsch und Glühwein erfahren, man muss nur fragen – oder beides kosten. Die Argeter Dorfweihnacht fand nach zwei Jahren der Corona-Unterbrechung wieder am Wochenende statt. Das Motto: „Altbayrisch-beschaulich in den Advent“.

Es war eine liebevoll inszenierte Veranstaltung: Für den Christkindlmarkt wurde die Oberhamer Straße in Arget festlich dekoriert. Über 60 Aussteller boten am Samstag und Sonntag meist Traditionelles aus Bayern an: von gewebten Stoffen über Korbwaren, Haferlschuhen, Honig bis hin zu Lammfellen, Edelbränden und kulinarischen Spezialitäten. Daneben war wieder traditionelles Kunsthandwerk angesagt, etwa Goldschmiede- und Drechselarbeiten. Außerdem führten viele Aussteller Kostproben ihres Kunsthandwerks vor.

Festliche Weihnachtsstimmung

Für eine festliche Weihnachtsstimmung sorgten an beiden Tagen die Argeter Alphornbläser, das Argeter Bläserquartett, die Baiernrainer Blasmusik sowie die Otterfinger Blasmusik. Das Konzept ging voll auf: reges Gedränge in Arget. Als Schirmherr hatte Landrat Christoph Göbel (CSU) auf dem Feuerwehrplatz am späten Samstagvormittag die Argeter Kultveranstaltung als „wunderbaren Einstieg in die Adventszeit“ eröffnet. Er übergab zudem Nina Demontis von der „Stiftung Kinderhospiz München“ eine Spende über 400 Euro. Die Stiftung war mit einem eigenen Stand vertreten; bayernweit betreut sie aktuell rund 500 Familien.

Christoph Göbel überreicht Nina Demontis eine Spende. © Volker Camehn

Organisator und gute Seele der Dorfweihnacht, Heiner Reichel, zeigte sich sichtlich bewegt. Kein Wunder, denn seit Juli hatte er geplant und organisiert, für Unterstützung geworben und die Werbetrommel gerührt. Umso größer die Freude, dass der unermüdliche Einsatz seines Teams heuer nicht wieder vergeblich gewesen war. Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) erinnerte vor allem an die Anfänge der Argeter Dorfweihnacht (das war 2011) und dessen Begründerin Hanne Fesl, welche die Organisation 2018 abgegeben hatte.

Und noch mal zurück zum Glühwein: Der besteht aus Wein mit Gewürzen, der Punsch basiert auf Fruchtsäften und enthält immer etwas Hochprozentiges, meistens Rum.