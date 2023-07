Ein neuer Kommandant für Sauerlach

Von: Volker Camehn

Michael Gradl leitet als neuer Kommandant die Geschicke der Feuerwehr Sauerlach. © Feuerwehr

Michael Gradl ist neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sauerlach. Ab sofort stehen ihm auch zwei Stellvertreter zur Seite.

Sauerlach – Die Freiwillige Feuerwehr Sauerlach hat ab 1. August eine neue Führung. Nachdem Anfang Juli im Rahmen einer Dienstversammlung Michael Gradl (39) zum Kommandanten, Thomas Pichler (29) und Michael Heinzinger (37) zu dessen Stellvertreter gewählt worden waren, erfolgte auf der jüngsten Gemeinderatssitzung nun die einstimmige Bestätigung. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Wehr, dass es zwei Stellvertreter gibt.

Zweiter Stellvertreter gebraucht

Alle drei Feuerwehrmänner sind auf sechs Jahre gewählt. Michael Heinzinger und Thomas Pichler müssen bis zum Juli 2024 noch die Nachweise über den erfolgreichen Besuch der Lehrgänge „Leiter einer Feuerwehr“ und „Zugführer“ vorlegen, Pichler muss zudem noch den Kurs „Gruppenführer“ absolvieren. Die Sauerlacher Feuerwehren hatten im Mai nach Gemeinderatsbeschluss eine neue Satzung erhalten, da die Feuerwehr Sauerlach einen zweiten stellvertretenden Kommandanten brauchte.

Immer schwieriger, Beruf und Familie zu vereinbaren

Hintergrund: Am 4. Juli fanden bei der Freiwilligen Feuerwehr Sauerlach aufgrund des Rücktritts ihres Kommandanten Robert Nairz die Wahlen des Kommandanten und seiner Vertretung statt. Bei den Einsatzkräften ist man der Auffassung, dass es Feuerwehrangehörige gibt, welche grundsätzlich bereit wären, mehr Verantwortung zu übernehmen. Oftmals scheitere dieses Engagement jedoch, weil befürchtet wird, die anstehenden Aufgaben nicht mit Beruf und Familie vereinbaren zu können. Das habe letztendlich auch zum Rücktritt der beiden letzten Kommandanten geführt, hieß es in der Beschlussvorlage des Gemeinderates.

Zwei Stellvertreter ausschließlich für Sauerlach

Die Änderung der Satzung nach Artikel 8 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG), das in Ausnahmefällen zwei Stellvertreter erlaubt, wurde daraufhin so formuliert, dass der zweite stellvertretende Kommandant ausschließlich für die Sauerlacher Einsatzkräfte ermöglicht wird. Die Feuerwehren in den Ortsteilen Arget und Altkirchen fallen nicht unter die neue Regelung: Hier sieht man bislang keinen Bedarf für eine Erweiterung des Vorstandes. Die Aufwandsentschädigung für den jeweiligen Stellvertreter beträgt derzeit 1260 Euro im Jahr.