Großeinsatz in Sauerlach: Zimmer in Doppelhaus brennt lichterloh

Von: Anna Liebelt

Teilen

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen schon aus dem Zimmer im ersten Stock. © Feuerwehr

Das schnelle Eingreifen mehrerer Feuerwehren hat bei einem Zimmerbrand in einer Doppelhaushälfte in Sauerlach am Mittwoch, 2. August wohl Schlimmeres verhindert. Verletzt wurde niemand.

Sauerlach - Mit Dutzenden Einsatzkräften rückten die Feuerwehren Sauerlach, Taufkirchen, Arget und Altkirchen am Mittwochabend, 2. August, gegen 19 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Buchenstraße aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell im ersten Stock eines Doppelhauses ausmachen. Um das Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl und das angrenzende Wohnhaus zu verhindern, erfolgten die Löscharbeiten von innen und von außen, berichtet Michael Gradl, Kommandant der Feuerwehr Sauerlach und Einsatzleiter.

Bewohner bei Brand zum Glück nicht anwesend

Laut Feuerwehr war der Brand schnell unter Kontrolle. Wie sich erst vor Ort herausstellte, waren die Bewohner zum Glück nicht anwesend. Mit einer Drehleiter hielten die Einsatzkräfte laut Gradl noch Ausschau auf Glutnester, ehe sie gegen 22 Uhr „Feuer aus“ melden konnten. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehren konnte wohl Schlimmeres verhindert werden. Weder der Dachstuhl noch das angrenzende Haus seien in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Großaufgebot der Einsatzkräfte beim Zimmerbrand in Sauerlach: Hier die Sauerlacher Feuerwehr. © Thomas Gaulke

Brandursache bisher noch unklar

Wie die Feuerwehr mitteilt, ist die Brandursache bisher noch unklar. Laut Polizei hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) die Ermittlungen übernommen. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf rund 20 000 Euro. Die Feuerwehr Sauerlach war mit 24 Einsatzkräften vor Ort.