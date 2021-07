Heilige Anna: Die mütterliche Seite der himmlischen Welt

Die Anna-selbdritt-Figur in Sauerlach: Sichtbar kraftvoll durchgebildete Körperlichkeit einerseits und die „Menschlichkeit“ der heiligen Personen lassen an die großartigen Renaissance-Arbeiten Leonardos da Vinci denken.

Kunsthistorisches zum Patrozinium der Wallfahrtskapelle in Staucharting

Wegen Corona fällst das beliebte St.-Anna-Fest in Staucharting bei Sauerlach heuer abermals aus. Aber welche Rolle spielt eigentlich die Heilige Anna?

VON WERNER TROST

Sauerlach – Das St.-Anna-Fest in Staucharting bei Sauerlach hat große Tradition, normalerweise strömende zum Patrozinium am 26. Juli Tausende zu der kleinen Wallfahrtskapelle mitten im Forst. Doch wegen der Corona-Pandemie wird es, wie schon 2020, auch am heutigen Montag kein Fest geben, sondern nur einen Festgottesdienst (ohne Bewirtung und ohne Pferdeumritt) an der Kapelle. Über die es, anlässlich des Namentags, allerlei Kunstgeschichtliches zu erzählen gibt.

In der St.-Anna-Kapelle in Staucharting, einer ehemaligen Schwaige im Sauerlacher Wald, befand sich „eine Anna-selbdritt, eine prachtvolle Arbeit der Münchener Holzbildnerschule“, heißt es in der Sauerlacher Chronik. Die eindrucksvolle Figurengruppe, die nach 1520 entstanden ist, befindet sich im Pfarrhof, nachdem 1971 die Kapelle weitgehend ausgeraubt worden war.

Jesu Großmutter

Die Figurengruppe Anna-Maria und Jesus gehörte zu den am häufigsten aufgegriffenen Bildthemen des 15. und frühen 16. Jahrhunderts. Der Gott des späten Mittelalters thront nicht mehr wie in der Romanik als Herr der Geschichte weit über der Welt, sondern kommt den Menschen entgegen. Die gotischen Kunstwerke zeigen deshalb deutlich und drastisch den leidenden und sterbenden Menschensohn am Kreuz, das nackte Kind, das in eine dunkle und kalte Welt kommt – und die Mütterlichkeit der Heiligen Anna

Die weibliche, mütterliche Seite der himmlischen Welt entsprach in besonderer Weise den Vorstellungen und emotionalen Gebetswünschen der Mystik im ausgehenden Mittelalter, in dem ständige Fehden und Kriege, Krisen und die beginnende „kleine Eiszeit“ den Menschen das Leben schwer gemacht hat. Unzählige Frauenkirchen (wie die in München), Notre-Dame-Kathedralen, Marienkapellen, Bildstöcke und Gnadenbilder belegen die Verehrung der Gottesmutter in dieser Zeit in vielen Variationen.

Im Zusammenhang mit der immer mehr gesteigerten Marienverehrung gewann auch die Mutter Mariens, die heilige Anna, immer mehr an Bedeutung. Neben die makellose Jungfrau und Mutter Gottes trat nun, verstärkt seit dem ausgehenden Mittelalter, die Großmutter Jesu. Sie, die zugleich Schutzpatronin der Eheleute war, ist deutlich älter, ist eine verheiratete Frau, die „unter der Haube ist“ und mehr noch als Maria dem irdischen Leben und den alltäglichen Sorgen zugehörig. So wurde die heilige Anna eine der volkstümlichsten Heiligen des späten Mittelalters. Im Bild der Großmutter Jesu mögen Vorstellungen von der Austragsmutter aufgehoben sein. Hohes Alter war früher (und im Gegensatz zu heute) ein Ausweis für große Erfahrung, reiches Wissen und Weisheit.

Anna- selbdritt

Bereits in der griechisch-römischen Antike wurde die Muttergottheit häufig als Dreifaltigkeit dargestellt. Drei Personen repräsentieren Frühjahr, Sommer und Herbst als verschiedene Erscheinungsformen ein und derselben Natur oder stellen Mädchen, Mutter und alte Frau dar, die unterschiedliche Lebensalter eines Menschen versinnbildlichen. Von diesem Dreifaltigkeits-Gedanken beeinflusst ist auch die Darstellung der „Anna- selbdritt“: Anna, Maria und das Jesuskind repräsentieren drei Generationen.

+ Die Anna-selbdritt-Figur mit dem Beispiel, das dem „Meister der Biberacher Sippe“ zugeschrieben wird, der zu den führenden süddeutschen Meistern am Übergang von der Spätgotik zur Renaissance gehört. © Bayerisches Nationalmuseum

Auffällig bei der Gestaltung dieses Motivs, so auch bei dem Sauerlacher Beispiel, ist die Anwendung der „Bedeutungsperspektive“ Danach sind die Größenverhältnisse ein Indiz für die Bedeutung der abgebildeten Figuren. Demnach spielt – neben dem überproportional groß und kräftig dargestellten Jesuskind – die heilige Anna die dominierende Rolle als Urgrund der heiligen Familie. Mit ihrem linken Arm hält sie ihre Tochter, die auf Kindesmaß reduziert erscheint. In der Anna-selbdritt-Gruppe in Aschheim, die offenbar aus derselben Werkstatt stammt, sitzt eine deutlich kleinere Maria auf dem Schoß ihrer Mutter.

Die Traubenmadonna

Kunst, besonders die mittelalterliche, ist transparent für religiöse Aussagen. Maria reicht in der Sauerlacher Figurengruppe ihrem Sohn Trauben hin (in anderen Beispielen ein Buch). Dies war eine symbolische Vorausdeutung auf das Abendmahl („Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, Joh.15,5) und das am Kreuz vergossene Blut Christi. Der ernste Gesichtsausdruck aller drei Figuren und auch die Farbgebung der Gewänder verstärken diese Aussage.

Weitere Beispiele der „Traubenmadonna“ (allerdings ohne die Person Annas) stehen im Kloster Fürstenfeld (um 1470) und in Aufkirchen (um 1500); beide Figuren sind eine Stiftung von Herzog Sigismund (1439 – 1501), der 1568 den Grundstein zum Bau der Frauenkirche in München gelegt hat. WERNER TROST