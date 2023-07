Zweimal werden Radfahrer von Autofahrern übersehen

Von: Martin Becker

Zu Unfällen mit Radfahrern musste zweimal die Polizei ausrücken. © Friso Gentsch

Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer auf dem Radweg: Gleich zwei Unfälle mit fast exakt dem gleichen Muster meldet übers Wochenende die Polizei.

Pullach/Sauerlach - Der erste Unfall dieser Art ereignete sich am Freitagabend um 18.05 Uhr in Pullach. Dort wollte eine 19-Jährige aus Bad Feilnbach mit ihrem BMW von der Wolfratshauser Straße (B11) nach recht in die Schubertstraße einbiegen. Wegen der Sichtbehinderung durch einen anderen Pkw bemerkte sie zu spät, dass ihr auf dem Radweg ein 14 Jahre altes Mädchen aus Pullach entgegenkam. Die Radfahrerin donnerte in die Tür des BMW und erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen wie Abschürfungen und Hämatome; die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am BMW und Fahrrad schätzt die Polizei auf insgesamt 2100 Euro.

Autofahrer bremst erst in letzter Sekunde

Auch im Sauerlacher Ortsteil Arget kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Radfahrern. Am Samstag, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz/Wolfratshausen mit seinem Citröen die B13 (Tegernseer Landstraße in Richtung Sauerlach und beim „Gasthof Schmuck“ in Arget nach links in die Oberhamer Straße ab. Erst in letzter Sekunde registrierte er, dass im Einmündungsbereich zwei Radfahrer aus dem Landkreis Miesbach den parallel verlaufenden Radweg nutzten. Die beiden Radfahrer, eine Frau (52) und ein Mann (51), waren laut Unfallkommando der Polizei bevorrechtigt, weshalb der Citröen-Fahrer noch auf die Bremse trat. Allerdings zu spät: Der 51-Jährige geriet ins Straucheln, die ihm folgende 52-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Das Auto bekam keine Kratzer ab, aber beide Fahrräder waren leicht beschädigt. Für die Unfallaufnahme musste die Zufahrtsstraße nach Arget kurzzeitig gesperrt werden.