Interview: So funktioniert der 24-Stunden-Einsatz an den Sauerlacher Bahnübergängen

Von: Volker Camehn

Teilen

Die Sauerlacher Bahnübergänge sind stark erneuerungsbedürftig. Foto: Volker Camehn © Volker Camehn

Die Störfälle an den Sauerlacher Bahnübergängen sind nicht nur ärgerlich. sie sind so massiv, dass die Deutsche Bahn jetzt die Notbremse gezogen hat. Der Münchner Merkur wollte Genaueres wissen.

Sauerlach – Die Sauerlacher Bahnübergänge sind erneuerungsbedürftig – veraltete Anlagentechnik, Mangel an nötigen Ersatzteilen. „Die Sicherheit kann seitens der Bahn aufgrund der vermehrten Störungen und Ausfälle an den Bahnübergängen nicht mehr gewährleistet werden“, heißt es bei der DB. Deshalb sind jetzt Bahnübergangsposten (BÜP) an den Bahnübergängen Arget und Lochhofen rund um die Uhr im Einsatz.

Das Öffnen und Schließen erfolgt hier aktuell ausschließlich per Hand, mittels eines speziellen Schlüssels aktivieren die DB-Mitarbeiter den Schrankenmechanismus (wir berichteten). Aber wie erfolgt die Organisation an den zwei Übergängen genau? Wir haben bei der Deutschen Bahn nachgefragt.

Wie lange dauern die einzelnen Schichten der DB-Mitarbeiter hier? Und wieviele Züge fahren hier pro Stunde durch?

Zur Schichtdauer äußerte sich die DB nicht, die Mitarbeiter vor Ort, mit denen wir gesprochen haben, sprechen indes von Schichten, die zwischen acht und zehn Stunden dauern. „Auf der Strecke fahren bis zu sieben Züge pro Stunde und Richtung“, so eine Bahnsprecherin. Das wäre in der Spitze alle vier Minuten ein Zug. Ein DB-Mitarbeiter vor Ort hat insgesamt „neun Züge pro Stunde“ notiert.

Haben die BÜP eine spezielle Schulung durchlaufen?

„An den Bahnübergängen in Arget und Lochhofen sind aktuell rund 15 Mitarbeitern einer Fremdfirma im Einsatz“, erklärte eine DB-Sprecherin. Alle Mitarbeiter seien zum „Bahnübergangsposten“ ausgebildet. Die Schulung dauert zwei Wochen, sagen uns zwei Mitarbeiter.

Was passiert, wenn ein technischer Defekt an der Schranke auftritt, die Schranke sich zum Beispiel nicht mehr schließen lässt?

Im Falle eines technischen Defekts an der Schranke ist die Technik laut DB so geschaltet, dass die Schranken automatisch zufallen. Weiterhin könnten die Mitarbeiter die Züge über ein Zugfunkgerät anhalten. Die Posten haben zudem die Möglichkeit, den Bahnübergang per Hand zu schließen, in dem sie ein Schrankenband spannen, wie uns ein Posten demonstriert.

Wie ist das Thema „Klogang“ während der Schicht geregelt? Wo gehen die Posten auf Toilette? Haben die Mitarbeiter Pausen - und wer vertritt sie dann?

Für die Mitarbeiter vor Ort stehen mobile Toilettenanlagen bereit, so die DB. „Die notwendigen Pausen sind vorhanden, wenn länger keine Züge fahren.“ Die Mitarbeiter würden sich dazu mit den zuständigen Fahrdienstleitern absprechen. Allerdings: Am Donnerstagnachmittag stand beim Übergang Arget noch kein Toilettenanlage. „Ich gehe vor Schichtbeginn aufs Klo und das muss reichen“, so ein Posten. Es sind jeweils nur einzelne Posten an den Bahnübergängen stationiert. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter während des Dienstes durch Krankheit (Kreislaufkollaps, Herzinfarkt, Schlaganfall o.ä.) plötzlich ausfällt? „Eine plötzliche medizinische Notsituation des Bahnübergangspostens würde der zuständige Fahrdienstleiter bemerken“, heißt es. „Da der Mitarbeiter sich vor jeder Zugdurchfahrt bei ihm melden muss. In diesem Fall erteilt der Fahrdienstleiter den nächsten Zügen einen sogenannten ,Befehl’, das ist ein Auftrag, vor dem Bahnübergang kurz anzuhalten und nur weiterzufahren, wenn dieser frei ist.“

Wie lange wird es den Sicherungsposten geben?



Zu weiteren Fragen machte die Bahn keine Angaben: Was die Stationierung der Bahnübergangsposten die DB kostet. Und ob die Mitarbeiter Standheizungen in ihren Fahrzeugen hätten, da es aktuell noch recht kalt sei. Wie lange die Sicherungsposten in Sauerlach noch Dienst tun, wird eventuell am morgigen Dienstagabend entschieden: Dann steht das Thema „Bahnübergänge“ im Sauerlacher Gemeinderat auf der Tagesordnung. Ein DB-Vertreter soll hier die weitere Vorgehensweise erläutern.