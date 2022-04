Kleintransporter prallt gegen Baum

Von: Doris Richter

Der Transporter prallte gegen den Baum und kippte zur Seite. © Polizei Unterhaching

Ein Kleintransporter ist am Samstag in Sauerlach auf schneeglatter Straße ins Schleudern geraten und dann gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Ein 34-Jähriger aus Egling war am späten Samstagnachmittag mit einem Mercedes Sprinter auf der Staatsstraße 2070 von Altkirchen in Richtung Endlhausen unterwegs. In einem Waldstück wollte er mehrere Fahrzeuge überholen. Trotz schneebedeckter Fahrbahn drückte er zu stark aufs Gaspedal. Er kam ins Schleudern und geriet nach links von der Fahrbahn. Dort prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum und stürzte zur Seite. Der Fahrer konnte sich aus der verformten Fahrerkabine selbst befreien und blieb leicht verletzt.

Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr umgeleitet. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren hinsichtlich der nicht angepassten Geschwindigkeit und Unfallfolgen eingeleitet. Zumal er ohne Winterreifen unterwegs war.