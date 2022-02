Knatsch um Kiesabbau und Kippung

Von: Volker Camehn

Größer und tiefer sollen die Kiesabbauflächen werden - der Gemeinde passen die Pläne nicht. © Volker Camehn

Wenn es um die Planungshoheit geht, versteht man im Sauerlacher Gemeinderat keinen Spaß. Aktuell sorgt das Thema Kiesabbau, wie auch gerade in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, für gehörig Zoff.

Sauerlach - Die Firma Gruber Umwelt GmbH & Co. KG hatte am 12. Oktober 2020 einen sogenannten Tekturantrag für die Kiesgrube in Arget gestellt. Heißt: Die Nutzung dieser Deponie soll sich ändern. Landratsamt München beabsichtigt das Unternehmen „die Erweiterung des bestehenden Kiesabbaus mit anschließender Wiederverfüllung“. Demnach soll „die Abbautiefe für den Kiesbau in dem Teil des Grundstücks, der in Nord-Süd-Richtung liegt, von 10 auf 15 Meter erhöht werden“. Zudem sei beabsichtigt, „die bisherige Abbaufläche unmittelbar östlich angrenzend zu erweitern“. Im Sauerlacher Rathaus hegt man jedoch schwerwiegende Bedenken und hat die Gruber-Pläne vorerst gestoppt.

Angst vor Schadstoffen

„Wir haben nichts gegen Kiesgruben, die zur Deckung des gemeindlichen Kiesbedarfs geöffnet sind“, erklärt Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) auf Anfrage. Gleichwohl: „Bei diesem Antrag geht es in keiner Weise um gemeindlichen Kiesbedarf, sondern um die Verfüllung. Bisher war die sogenannte Kippung von Z.0 erlaubt, beantragt ist nun Z1.1.“, so Bogner. „Das heißt für uns auf unserer Flur mehr Schadstoffe. Dagegen sind wir auf alle Fälle.“ Der bisherige Zuordnungswert Z.0 bedeutet: Es dürfen hier keine „Fremdanteile“ wie Beton oder Ziegelreste verkippt, also abgelagert werden. Der von der Firma Gruber beantragte Zuordnungswert Z.1.1. sieht indes höhere Grenzwerte für allerlei Schadstoffe vor. So ist laut Deponierverordnung etwa für Blei ein drei Mal so hoher Wert erlaubt wie unter der Zuordnung Z.0. Das bereitet den Sauerlachern Sorge.

Gemeinderat Axel Horn (Grüne) mahnt: „Wenn wir die Firma Gruber ungebremst machen lassen, hat Sauerlach in wenigen Jahren deutlich weniger landwirtschaftliche Flächen, aber deutlich mehr Altlasten unter einem scheinbar schönen Biotop. Und spätere Generationen müssten dann schauen, wo sie ihren Kies für den echten örtlichen Bedarf herbekommen.“

Verträgliches Maß

Das Thema ist nicht ganz neu. Bereits 2018 hat sich der Gemeinderat entschieden, „Konzentrationszonen“ für den Kiesabbau auszuweisen, erklärt Gemeinderätin Waltraud Specker (SPD). „Ziel der Ausweisung ist es, den Abbau von Kies im Gemeindegebiet aus Gründen des Umweltschutzes zu steuern und auf ein verträgliches Maß zu beschränken und einen Ausgleich zwischen den Belangen des Umweltschutzes und der Rohstoffgewinnung zu bewirken.“ Festgeschrieben sind diese Flächen in der 16. Änderung des Teilflächennutzungsplans. Specker befürchtet: „Erweiterungen über die ausgewiesenen Flächen hinaus würden dieses Steuerungsziel unterlaufen.“ Hinzu kommt: „Die Fläche befindet sich laut Regionalplan im Vorranggebiet für die Wasserversorgung“, gibt CSU-Mann Michael Hohenleitner zu bedenken. Was in der Konsequenz bedeutet, dass sauberes Wasser vor giftiger Schuttabladung Vorrang haben muss.

Damit könnte die Angelegenheit eigentlich erledigt sein. Antrag abgelehnt und gut ist. „Für das Vorhaben wurde das gemeindliche Einvernehmen nicht hergestellt“, heißt es in der jüngsten Beschlussvorlage des Sauerlacher Gemeinderats. Doch der Knatsch um den Kies geht damit erst richtig los, denn mittlerweile ist das Landratsamt München auf den Plan getreten. In einem Schreiben vom 7. Februar, das dem Münchner Merkur vorliegt, verweist das Landratsamt in einer dreiseitigen Begründung nämlich darauf, „dass die Versagung des gemeindlichen Einvernehmens rechtswidrig“ sei. Das bedeutet nicht weniger, als dass die Planungshoheit der Gemeinde aufgehoben ist, sollte sich die Münchner Verwaltungsbehörde mit ihrer Sicht der Dinge durchsetzen. Die Angelegenheit sei also von „grundsätzlicher Art“, heißt es deshalb in der Beschlussvorlage des Gemeinderats, weshalb Sauerlach sich rechtliche Schritte vorbehält.

Juristischer Beistand

Laut Gemeinderatsbeschluss soll die Verwaltung „eine Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens in Bezug auf die Erweiterung der Fläche juristisch überprüfen“. Im Rathaus hat man deshalb die Münchner Anwaltskanzlei Döring Spieß mit dem Fall betraut. Die hat gegenüber dem Landratsamt schon mal festgestellt: Die Gemeinde habe „das gemeindliche Einvernehmen zu Recht verweigert“. Rathauschefin Barbara Bogner gibt sich zuversichtlich wie kämpferisch: „Schon vor Jahren haben wir Konzentrationszonen für Kiesabbau ausgewiesen, um die Öffnung von neuen Gruben in der Fläche zu verhindern, die Zerklüftung der Flur zu kontrollieren – dagegen wurde gegen uns schon gerichtlich vorgegangen – unsere Konzentrationszonen haben nach Urteil Bestandskraft. Und diese Bestandskraft wollen wir erhalten.“