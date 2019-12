FDP-Sauerlach: Ärztin will in den Rathaus-Chefsessel

Die FDP Sauerlach will das Rathaus erobern. Bei der Aufstellungsversammlung für den Gemeinderat haben die Liberalen die Internistin und Professorin Ursula Gresser (62) aus Sauerlach zur Bürgermeisterkandidatin gekürt.

Sauerlach – Die FDP Sauerlach will das Rathaus erobern. Bei der Aufstellungsversammlung für den Gemeinderat haben die Liberalen die Internistin und Büroleiterin des Landtagsabgeordneten, Helmut Markwort, Professorin Ursula Gresser (62) aus Sauerlach, zur Bürgermeisterkandidatin gekürt.

Gresser ist Mutter eines Sones und lebt seit 1999 in Sauerlach. Seit 2015 ist sie Vorsitzendes des FDP-Ortsverbands. Die 62-Jährige hat an der Universität München für Innere Medizin habilitiert, 1997 folgte die Ernennung zur Professorin. Ihre politische Laufbahn begann sie 1977 mit Eintritt in die FDP. Sie war unter anderem stellvertretende Vorsitzende des Bezirksausschusses München Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Gresser ist sozial engagiert, war stellvertretende Personalratsvorsitzende am Klinikum Innenstadt der Universität München sowie stellvertretende Landesvorsitzende Bayern des Ärzteverbandes Marburger Bund. Als Oberärztin an der Universität München sowie später als Verlagsdirektorin für den Bereich Medizin beim wissenschaftlichen Springer-Verlag in Heidelberg führte sie große Mitarbeiterteams. Die in all diesen Ämtern gesammelten Erfahrungen möchte sie nun für die Bürger in Sauerlach einsetzen. Wichtigste Themen sind für sie der Erhalt der Lebensqualität in Sauerlach, eine bestmögliche ärztliche und pflegerische Versorgung am Ort und die Unterstützung der Sport- und Kulturvereine. Sie unterstützt die Ansiedlung eines Gymnasiums in Sauerlach, den Bau eines ganzjährig nutzbaren Kunstrasenplatzes für die Sportvereine sowie den Ausbau des Einheimischen-Programmes bei Grundstücken und Wohnungen.

Auf der Gemeinderatsliste kandidieren vier Frauen und sieben Männer, der jüngste Kandidat ist 19 Jahre alt, der älteste 67 Jahre. Sechs Kandidaten sind Mitglied der FDP, fünf stehen der FDP nahe.

Die Kandidaten der FDP

1. Ursula Gresser (62), Internistin,

2. Manfred Bayerl (57), Vertriebsleiter Bauwesen, 3. Thomas Lang (67), Diplom-Ingenieur Nachrichtentechnik, 4. Raphael Klein (19), Student Informatik, 5.Holger Lewerenz (54), Kaufmännischer Angestellter, 6. Wilma Barth (49), Friseurin, 7. Thomas Klein (60), Diplom-Kaufmann, 8. Angelika Loders (65), Oberstudiendirektorin, 9. Thomas Barth (51), Drucktechniker, 10. Andreas Weckerl (34), Bürokaufmann, 11. Daniela Weckerl (33), Bürokauffrau

