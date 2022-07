„Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“: FU wünscht sich mehr Teilhabe an der Macht

„Mischt euch ein.“ Das ruft Bundestagsabgeordneter Florian Hahn den Delegierten zu. © Volker Camehn

Die Frauen Union München-Land wünscht sich mehr Machtteilhabe. Kerstin Schreyer plädiert gar für eine Frauenquote.

Sauerlach – Auf die Dauer hilft nur Frauen-Power. Könnte man meinen, nach dem Besuch der Kreisdelegiertenversammlung der Frauen-Union München-Land. Die zählt laut ihrer Vorsitzenden Annette Reiter-Schumann immerhin mit knapp 600 Mitgliedern „mit zu den größten Kreisverbänden in Bayern“. 60 Frauen waren indes zur turnusmäßigen Veranstaltung in den Argeter Gasthof Schmuck gekommen.

Da wollte mancher CSU-Mann nicht abseits stehen, schließlich werden Frauen gebraucht. Florian Hahn, Bundestagsabgeordneter und seit 2015 Kreisvorsitzender der CSU München-Land, forderte die Anwesenden deshalb auch auf: „Mischt euch ein!“ Und, an alle, die es noch nicht sein sollten: „Bitte werdet Parteimitglied!“ Das hatte etwas Händeringendes, die Personaldecken sind eben dünn: „Wir haben in der CSU nicht mehr so viel Nachwuchs“, beschrieb Florian Hahn den parteipolitischen Fachkräftemangel.

„Hier kommen die Handwerker und Gastronomen her!“

Auch Maximilian Böltl, Kirchheims Bürgermeister und an diesem Abend vor allem Kandidat im Stimmkreis Nord für die Landtagswahl 2023, warb bei den Unions-Frauen um Unterstützung, indem er schon mal eine breites Themen-Tableau präsentierte, von der Digitalisierung an den Schulen bis hin zum Umweltschutz. Böltl gab sich bodenständig. „In der Kommunalpolitik hat mich beim Finden von Lösungen stets der pragmatische Ansatz begeistert.“ Für seine Forderung, die Mittelschule aufzuwerten („Hier kommen die Handwerker und Gastronomen her!“) gab’s denn auch Applaus.

Den gab es von der langjährigen Landtagsabgeordneten Kerstin Schreyer nur bedingt. Schreyer, einst Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales sowie für Wohnen, Bau und Verkehr, gab sich betont kämpferisch: „Ich bin mittlerweile für eine Frauenquote!“ Denn, so ihre Analyse, Machtteilhabe in der CSU ist für Frauen nicht selbstverständlich und beileibe kein Selbstläufer. Noch herrsche Männer-Dominanz. „Bisher haben wir keine CSU-Bürgermeisterin im Landkreis München.“ Und: „Wenn Frauen in die Partei eintreten sollen, dann muss die CSU das auch wirklich wollen und den Frauen etwas bieten.“ Kurz: „Wir müssen zusammenhalten und kämpfen.“

Fünf-Punkte-Planals Agenda

Für diesen Kampf präsentierte Ulrike Beck, Sauerlacher CSU-Ortvorsitzende der Frauen-Union, gleich einen Fünf-Punkte-Plan. Unter anderem forderte sie ihre Parteifreundinnen auf, auf Fachkompetenz zu setzen. „Informieren Sie sich über die Grundzüge unseres Kommunalrechts: Das verschafft ihnen Respekt!“ Außerdem: „Seien Sie nicht schrill, aber hartnäckig.“ Und ganz wichtig „Unterstützt euch gegenseitig! Ohne Frauen ist kein Staat zu machen!“

Und ohne Annette Reiter-Schumann wohl aktuell in der Frauen-Union auch nicht. Nach einem Jahr im Amt bekannte sie nicht ohne Stolz: „Dass wir hier so aktiv sind, davon bin ich super begeistert. Wir machen Politik von Frauen für Frauen!“ Die Antwort folgte prompt und unter Applaus: „Wir sind von dir auch begeistert!“ Ihre Vorgängerin Gerlinde Koch-Dörringer wurde an diesem Abend zur Ehrenvorsitzenden ernannt.

Volker Camehn

