Schnee-Chaos: Schlaflose Nacht für die Retter

Der heftige Schneefall hat die Feuerwehren im Landkreis in der Nacht zum Sonntag stark gefordert.

Landkreis - Rund 60 Mal mussten die Einsatzkräfte seit Samstagabend ausrücken. In fast allen Fällen waren es umgestürzte Bäume, die unter der Schwerlast des Schnees eingeknickt waren und Straßen blockierten. Besonders der Süden des Landkreises war betroffen. Dreimal etwa musste die Feuerwehr Pullach im Laufe der Nacht ausrücken. Die Taufkirchner Feuerwehr räumte am späten Samstagabend einen Baum von Staatsstraße 2573, der quer auf die Fahrbahn gestürzt war. Besonders gefordert waren auch die Feuerwehren in Arget und Sauerlach. Sauerlachs Kommandant Michael Guggemoos und zehn seiner Kameraden rückten sieben Mal aus. Die Verbindungsstraße zwischen Arget und Altkirchen musste komplett gesperrt werden, weil hier gleich mehrere Bäume auf die Fahrbahn gekracht waren. „Die werden wir im Laufe des Sonntags von der Straße entfernen“, sagt Kommandant Guggemoos. Er warnt davor, aktuell Waldwege zu befahren oder Spaziergänge durch baum- und waldreiche Gebiete zu unternehmen. „Die Gefahr ist einfach groß, dass ein Ast plötzlich herunter bricht.“

Kleinunfälle ohne Verletzte

Zu größeren Unfällen aufgrund von Schneeglätte kam es glücklicherweise nicht im Landkreis. Die Polizeiinspektionen berichten von vielen kleinen Unfällen, sei es ein Auto, dass gegen einen Ampelmast gerutscht war oder im Graben gelandet ist. In Unterföhring etwa sind am Samstag innerhalb einer Stunde zwischen 12 und 13 Uhr auf der M3 drei Autofahrer von der Straße in den Graben gerutscht. Verletzt wurde niemand. Auf schneebedeckter Fahrbahn wollte ein 29-jähriger Leipziger am Freitag in Brunnthal um 7.20 Uhr von der Staatsstraße 2070 auf die Autobahn A8 abbiegen. Er rutschte laut Polizei auf den Pkw eines 49-jährigen Bielefelders. Schaden: 1100 Euro. Einen Tag später gegen 16 Uhr hatte ein 24-jähriger Brunnthaler sein Tempo nicht den Begebenheiten angepasst. Er fuhr mit seinem Seat auf der Ludwig-Bölkow-Allee eine Straßenlaterne um. Schaden: 1200 Euro. Auch hier kamen alle Beteiligten ohne Verletzungen davon.