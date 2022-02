Luftfilteranlagen werden bald an Grundschule geliefert – Bürgermeisterin nicht begeistert

Von: Volker Camehn

An der Sauerlacher Friedrich-von-Aychsteter Grundschule werden im nächsten Monat die Luftfilteranlagen installiert. Das erscheint vielen nicht ideal. © vc

Heiße Diskussionen hat es in der Vergangenheit um die Luftfilteranlagen für die Grundschule gegeben. Im März könnten sie geliefert werden, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da die Coronamaßnahmen langsam, aber sicher zurückgenommen werden.

Sauerlach – Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) fühlt sich dieser Tage bestätigt: „Ich hab es kommen sehen, konnte mich im Gemeinderat aber leider nicht durchsetzen.“ Weshalb die Luftfiltergeräte für die Sauerlacher Friedrich-von-Aychsteter Grundschule „Anfang, Mitte März“ geliefert würden, so Bogner. Vertrag ist Vertrag: „Wir haben ausgeschrieben und vergeben.“

Keine Frage: Vor dem Hintergrund der Lockerungen in Sachen Corona-Maßnahmen (siehe Kasten) sieht sich die Bürgermeisterin in ihrer Ansicht bestätigt, dass die Anschaffung eine Fehlinvestition sein könnte. Bereits im vergangenen Jahr hatte es lebhafte Debatten unter den Gemeindevertretern über Sinn und Unsinn von Luftfilteranlagen in Klassenräumen gegeben. Denn diese könnten im Kampf gegen das Corona-Virus nur „ein weiterer Baustein“ sein, wie Bogner damals betonte. „Lüften und Maskenpflicht ersetzen diese Geräte ja nicht“, für den Fall eines Lockdowns im neuen Schuljahr sollten sie jedoch länger Präsenzunterricht ermöglichen.

Gefahr von „Fehlkäufen“

Bürgermeisterin Bogner sah gleichwohl eine „Gefahr von Fehlkäufen“, denn welche und wieviele Anlagen schlussendlich zum Einsatz kommen würden, blieb lange Zeit ungeklärt. „Und wollen wir Geräte in Klassenzimmern, die voll lüftbar sind? Dann schaffen wir die an, und sie landen nach einem Jahr im Keller“, gab die Rathauschefin zu bedenken. Man merkt ihr stets an: In Sachen Luftfilteranlagen war sie alles andere als begeistert.

Coronalage im Herbst schwer vorherzusehen

Mit ihren Bedenken war Barbara Bogner weiland nicht alleine. Ihr Parteifreund Bernhard Lederer zum Beispiel glaubte nicht „an die Sicherheit“ der Geräte. „Ich bin gegen eine Anschaffung!“, sagte Lederer im vergangenen Jahr. Und heute? Alles doch rausgeschmissenes Geld? „Keineswegs. Nur weil jetzt in anderen Bereichen Einschränkungen gelockert werden, ist Corona nicht vorbei. Und niemand kann seriös vorhersagen, wie die Lage im nächsten Herbst und Winter sein wird“, mahnt etwa Gemeinderatsmitglied Markus Hoffmann (CSU). Es passe einfach nicht zusammen, „dass es ständig heißt, Kinder seien in der Pandemie benachteiligt. Gleichzeitig wird aber immer und immer wieder der Sinn einer der wenigen Maßnahmen hinterfragt, die direkt den Kindern zugutekommt“, so Hoffmann.

Filter gut zur Reduzierung der Viruslast

Ähnlich sieht es auch Ursula Gresser (FDP): „Die Luftfilter sind ein Bestandteil zur Reduktion der Viruslast in den Schulräumen, neben regelmäßigem Lüften. Auch wenn sich mit dem Durchsetzen der Omikron-Mutation die aktuelle Pandemie dem Ende zuneigt“, so seien doch beide Maßnahmen auch nach der Pandemie noch sinnvoll. Zudem sieht Gresser einen langfristigen Prophylaxe-Aspekt: Gerade in der Winterzeit seien Erkältungskrankheiten eine erhebliche Belastung für den Schulalltag. „Hier können wir mit den Luftfiltern künftig für weniger grippebedingte Krankheitstage bei Schülern und Lehrern sorgen. Insofern sind die Ausgaben der Gemeinde für Luftfilter auf jeden Fall sinnvoll!“

Geld besser Straßenreparaturen verwendet?

Auch Babak Afshar (SPD) hält die Anschaffung der Luftfiltergeräte weiter für angeraten. Zumal: „Die Ausschreibung ist abgeschlossen, und wir werden Geräte geliefert bekommen.“ Glücklicherweise entwickele sich die Situation gerade positiv, „auch wenn die Zahlen noch immer erschreckend sind. Daher werden wir die Geräte auch nutzen, damit unsere Kinder trotzdem besser geschützt sind“, so Afshar. Das Geld hätte man auch anderweitig sinnvoll einsetzen können, ist Barbar Bogner gleichwohl überzeugt. „Das wären 200 000 Euro für Straßenreparaturen gewesen! Hat nicht sollen sein.“