So soll der Flex-Bus auf der Erfolgsspur bleiben

Fahrten buchen und sich abholen lassen: Der On-Demand Service „Flex“ ist ein Pilotprojekt des MVV und läuft bisher im Süden des Landkreises München. © Volker Camehn

Der On-Demand-Service mit dem Flex-Bus kommt so gut an, dass der Landkreis München und der MVV das Pilotprojekt jetzt weiterentwickeln wollen.

Landkreis – Fahrten buchen und sich abholen lassen: Der On-Demand Service „Flex“ ist ein Pilotprojekt des MVV und läuft bisher im Süden des Landkreises München. Das Pilotprojekt wird durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr gefördert und von der Firma Geldhauser betrieben.

Seit sieben Monaten sind die Kleinbusse unterwegs, und obwohl das Pilotprojekt noch mindestens 1,5 Jahre läuft, steht schon jetzt fest: Das Angebot kommt sehr gut an. Stefanie Hellenberg, stellvertretende Sachgebietsleiterin im Landratsamt München, hat den Rufbus-Service bei der kommunalen Klimakonferenz in Taufkirchen vorgestellt. Der Service läuft seit Oktober 2022 und wurde bis zum 31. Mai 2023 bereits 16 600 Mal gebucht. Das Projekt befinde sich in der Hochlauf-Phase und die Nachfrage steige stetig an. „Der On-Demand Service ist ein erfolgreiches Pilotprojekt“, sagt Hellenberg, gleichzeitig arbeiten MVV und Landkreis München daran, das Angebot zu optimieren.

Sieben Fahrzeuge in sechs Gemeinden

„On Demand“ bedeutet „Auf Anfrage“ und bezeichnet den Bedarfsverkehr: Der Flexbus fährt Stationen nur an, wenn er über die Website, das Telefon unter der Hotline 089/ 41 42 43 44 oder die MVV-App gebucht wurde. In der App kann der Nutzer über eine Live-Map sogar den Standort des Fahrzeugs verfolgen. Da der Service Teil des ÖPNV-Gebietes ist, gilt das MVV-Ticket. Fahrgäste müssen also kein zusätzliches Ticket kaufen. Beispielsweise kostet die Tour von Brunnthal zur S-Bahn nach Sauerlach zwei Streifen oder 3,70 Euro für ein Einzelticket.

Der Landkreis München hat das Pilotprojekt zunächst für zwei Jahre in die Wege geleitet, „es soll maximal vier Jahre laufen“, sagt Hellenberg. Es verkehren sieben Fahrzeuge in den insgesamt sechs Pilotgemeinden, zwei Fahrzeuge sind barrierefrei, also auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Auch Kindersitze stehen zur Verfügung, und auch Kinderwagen werden mitgenommen, all das müssen Fahrgäste bei der Buchung zuvor angeben. Kinder bis sechs Jahre fahren kostenlos mit, und auch Jugendliche können Fahrten buchen.

Tagbetrieb und Nachtbetrieb werden getestet

Im Pilotprojekt werden zwei Testbetriebe untersucht: Der Tagbetrieb von 5 bis 22 Uhr läuft in Aying, Brunnthal und Sauerlach und knüpft an den Schienennahverkehr an. „Das bedeutet, der Flex-Bus bringt den Fahrgast zur S-Bahn statt sie zu ersetzen“, erklärt Hellenberg.

Der Nachtverkehr deckt Taufkirchen, Ober- und Unterhaching ab, die Fahrer sind von 22 Uhr bis 6 Uhr unterwegs. Die Fahrer holen Nachtschwärmer an den U- und S-Bahnen in Neuperlach Süd und am Ostbahnhof ab oder bringen sie dorthin.

Dichteres Netz mit noch mehr Haltestellen

Auch unter den Busfahrern der Firma Geldhauser Kleinbusservice GmbH & Co. KG ist der On-Demand Service beliebt. „Viele wollen bei dem Service Schichten übernehmen“, berichtet Hellenberg, somit mangele es nie an Personal.

„Unser Ziel ist ein dichtes Ausstiegsnetz mit noch mehr Haltstellen“, kündigt Hellenberg an. Derzeit gibt es ungefähr 250 Haltestellen im Betriebsgebiet. Auch der Algorithmus für die App wird weiterentwickelt: Fahrtwünsche mit ähnlichem Verlauf sollen zusammengeführt werden, erklärt Hellenberg: „Wir nennen das Pooling.“ Derzeit werden oftmals Personen einzeln gefahren, künftig sollen mehrere Fahrten als Tour zusammengestellt werden.

mro