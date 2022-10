Nach Vollbremsung: Motorrad kracht in VW - Fahrer leicht verletzt

Von: Max Wochinger

Bei dem Unfall in Sauerlach wurden beide Fahrzeuge beschädigt, der Motorradfahrer musste behandelt werden. © Polizei

Sauerlach - Am Dienstagnachmittag ist ein Motorradfahrer mit seinem Sozius auf die Straße gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf der Tegernseer Landstraße (St 2673) im Ortsteil Arget, hier war eine 39-jährige aus Egling (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) mit ihrem VW unterwegs. Auf Höhe der Holzkirchener Straße musste sie wegen des Verkehrs stärker abbremsen, teilte die Polizei in Unterhaching mit.

Der Motorradfahrer, ein 23-jähriger aus Oberhaching, fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seiner Honda und einem 17-jährigen Sozius hinter dem VW. Der 23-Jährige sah noch den bremsenden Wagen und bremste selbst stark ab.

Das Motorrad rutschte weiter gegen das Heck des Autos

Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, dabei wurden beide auf die Fahrbahn geschleudert. Das Motorrad rutschte weiter gegen das Heck des Autos und verkeilte sich darunter.

Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradführer leicht, er begab selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Gabel des Motorrads wurde bei dem Unfall verbogen, die Maschine war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro, so die Polizei. Am VW entstanden am Fahrzeugheck Schäden in Höhe von etwa 2500 Euro.