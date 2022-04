Streit um Glasfaser-Ausbau: Sauerlachs Bürgermeisterin bezieht Stellung

Von: Volker Camehn

Barbara Bogner ist es wichtig, dass auch die kleinen Orte mit schnellem Internet versorgt werden. © Robert Brouczek

Der Vorstoß der Deutschen Telekom, nun neben der Deutschen Glasfaser auch einen Netz-Ausbau in Sauerlach anbieten zu wollen, sorgt in der Gemeinde für Unmut. Nun bezieht auch Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) klar Stellung.

Sauerlach - „Beim Thema Glasfaserausbau geht es um die digitale Zukunft unserer Gemeinde“, heißt es in einem aktuellen Schreiben an die Sauerlacher Bürger.

„In diesem Zusammenhang hört es sich eigentlich wie eine gute Nachricht an, dass nun auch ein weiterer Anbieter sein Interesse zum Ausbau eines Glasfasernetzes in Sauerlach bekundet hat.“ Gemeint ist die Deutsche Telekom, deren Engagement in Sachen Glasfaser zu Unmut geführt hatte, da sie nur „im Kernort von Sauerlach“ Glasfaser verlegen wolle, die kleinen Gemeindeteile aber unbeachtet lässt.

Kein Einfluss auf Wettbewerb

Mit der Telekom will die Gemeinde aktuell eigentlich auch gar nicht zusammenarbeiten. Bogner: „Seitens der Gemeinde kooperieren wir über einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser. Jedoch haben wir auf den privatrechtlichen Wettbewerb keinen Einfluss und sind zur Neutralität verpflichtet. Ich bitte Sie aber, zu bedenken: Mit Deutsche Glasfaser sind wir nun bereits seit vielen Monaten im Gespräch und haben Anfang des Jahres einen Kooperationsvertrag geschlossen, der unsere Partnerschaft besiegelt.“

Kleine Orte werden mit einbezogen

Jüngst habe man weitere Verträge „für die Anbindung kommunaler Liegenschaften durch das Unternehmen“ unter Dach und Fach: Darunter für die Grundschule, die Freiwillige Feuerwehr, das Feuerwehrhaus Arget sowie die Gemeindebücherei und das Jugendzentrum. „Der Anschluss dieser Liegenschaften kommt uns allen zugute und ist für die Gemeinde kostenlos. Auch viele von Ihnen haben sich bereits für einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser entschieden“, heißt es in Bogners Brief. Die für den Ausbau nötigen 33 Prozent der Verträge seien schon fast erreicht „und die Deutsche Glasfaser hat mir signalisiert, dass wir dem Ende der Nachfragebündelung sehr optimistisch entgegensehen können.“ In diesem Fall stehe einem Ausbau auch in den kleineren Orten Arget, Grafing, Lanzenhaar, Lochhofen und Walchstatt „nichts mehr im Weg“. Und nur die Deutsche Glasfaser plane „unsere Gemeinde in diesem Umfang auszubauen“, betont die Rathaus-Chefin.

Nachfragebündelung endet am 25. April

Doch die Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau in Sauerlach endet am 25. April. Am Servicepunkt im Rathaus in der Bahnhofstraße 1, können sich Interessierte Montag und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr beraten lassen oder Verträge abschließen. Online ist dies unter www.deutsche-glasfaser.de/sauerlach möglich.