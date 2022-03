Bei Online-Bürgerversammlung sinnvolle Investitionen angesprochen

Von: Volker Camehn

Klassenarbeit der anderen Art: Einbau von Luftfilteranlagen. Symbolfoto: © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Gemeinde Sauerlach will für die Wasserversorgung in Sauerlach und Arget über 1,4 Millionen Euro ausgeben, das alte Rathaus wird mit einer runden Million saniert und die Luftfiltergeräte für die Grundschule kosten 214 000 Euro.

Sauerlach – In der Spitze hatten sich jetzt dem Vernehmen nach 76 Interessierte eingeloggt bei der Online-Bürgerversammlung. Geht man davon aus, dass manch einer oder eine die Veranstaltung nicht allein verfolgt hat, dürften zwischen 100 und 150 Sauerlacher vor dem Bildschirm gesessen haben. Rathauschefin Barbara Bogner (UBW) ließ die vergangenen zwölf Monate zügig Revue passieren, schaute mitunter etwas ratlos (technikbedingt) aber entschlossen in die Kamera, nicht ohne auch die Bürgernähe der Rathausverwaltung zu betonen: „Jeder Bürger ist willkommen!“ Termin machen wäre aber gut, aktuell sogar Pflicht (Donnerstag 16 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung, heißt es dazu auf der Gemeinde-Website) was auch zu viel Andrang in den Fluren der Behörde vermeidet.

Sauerlach schrumpft

Harte Fakten und ebensolche Zahlen: Sauerlach schrumpft, ist zu erfahren, seit 2020 sank die Einwohnerzahl um 35 Menschen, weshalb nur noch 8758 Bürger (Stichtag: 1. Februar 2022) hier gemeldet sind. Ende dieses Jahres wird Sauerlach wahrscheinlich Schulden in Höhe von 18,5 Millionen Euro haben und beim letzten Stadtradeln haben 105 Velo-Aktive teilgenommen, die in drei Wochen über 22 000 Kilometer gestrampelt sind. Das ist gut für die Gesundheit und ja: fürs Klima erst recht.

Beim Klimaschutz weit vorne

Zumal Sauerlach beim Klimaschutz weit vorne ist: Hier kann man reichlich Strom tanken (E-Mobilität), es wird Müll getrennt, was durch auch beim Rohstoff Glas sinnvoll sei, so Bogner. Zudem sollen 2024 Windkraftanlagen im Hofoldinger Forst errichtet werden. Einen Klimaschutzbeauftragten, Robert Maier, gibt es seit 1. November hingegen schon. Weitere neue Gemeinde-Mitarbeiter sind Luisa-Marie Sattler im Bürgerbüro, Sylvia Denk-Eibl und Irene Niedermaier in der Gemeindebücherei sowie Stefan Heckel am Wertstoffhof. Und sollte doch mal ein Baum, ein alter zumal, gefällt werden müssen, kompensiert die Gemeinde das mit Neupflanzungen. Barbara Bogner jedenfalls ist frohgemut, was das Umweltmanagement vor Ort anbelangt: „Es bleibt spannend beim Klimaschutz.“

Glasfaserausbau noch nicht sicher

Selbstverständlich läuft nicht alles rund: Noch wollen zum Beispiel nicht genug Sauerlacher mit der Deutschen Glasfaser ins Geschäft kommen, um schnelleres Internet zu nutzen (siehe Artikel in der Randspalte). 33 Prozent der Haushalte müssten unterschreiben, damit sich das Projekt lohnt, erklärt Bogner. Derzeit wollen sich gerade mal 17 Prozent anschließen lassen. Immerhin sei es in den letzten Wochen vermehrt zu Abschlüssen gekommen, Tendenz steigend.

Weitere Zufahrt zum Gymnasium

Apropos Anschlüsse: Für das geplante Gymnasium unweit der S-Bahn-Station soll eine weitere Zufahrt erschlossen werden, eventuell ist sogar ein dritter Kreisel vor dem Bereich an der Sonnenstraße geplant. Offen ist zudem noch, ob es im Ortsteil Lochhofen demnächst einen Kreisverkehr oder eine Ampelanlage geben soll.

Eigentlich sollte die Bürgerversammlung aufgezeichnet werden und dieser Tage auf der Gemeinde-Homepage abrufbar sein, was aus technischen Gründen leider nicht funktioniert hat. Aber Bürgernähe muss sein: „Wir werden eine Broschüre rausbringen“, so Gemeinde-Geschäftsleiter Norbert Hohenleitner, „in denen die Themen nochmal als Printausgabe an alle Haushalte verteilt werden.“