Orkantief Marielou: Sturm fegt über den Landkreis - Bäume umgestürzt

Auch im Landkreis München hat Orkantief Marielou Spuren hinterlassen: Mehrere Bäume stürzten um und es traf eine Stromleitung.

Der starke Wind am Wochenende hat nicht nur zu einer Absage des Christkindlmarktes in Kirchheim gesorgt, sondern auch zu ein paar zusätzlichen Arbeitsstunden für einige Feuerwehr im Landkreis.

So mussten die Brandhelfer am Sonntagmorgen ausrücken, um in Arget zwei Bäume zu entfernen, die von den starken Böen umgeweht worden waren.

An der Kreuzung Beethovenstraße/Händelstraße in Feldkirchen fiel die Stromunterführung für eine Baustelle um. Die Feuerwehr musste deshalb kurzzeitig den Bereich sperren.