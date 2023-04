Radfahrerin angefahren und verletzt

Eine Radfahrerin ist heute Morgen in Sauerlach von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 59-Jährige nutzte den Radweg in falscher Richtung.

Sauerlach – Die 59-Jährige aus Sauerlach fuhr um 8.55 Uhr auf der Hofoldinger Straße nach Westen in Richtung Ortsmitte, nutzte aber laut Polizei den Radweg in falscher Richtung. Ein 84-jähriger Sauerlacher wollte mit seinem Pkw aus der Zugspitzstraße nach rechts in die Hofoldinger Straße einbiegen, übersah dabei die Radfahrerin und touchierte sie beim Anfahren. Die Frau stürzte und verletzte sich, sie kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, vermutlich erlitt sie einen Oberschenkelbruch, teilt die Polizei mit. mm