Ihr Herz schlug für Hof, Familie und Arget

Von: Kathrin Kohnke

Rita Humpl war in Arget fest verwurzelt. © privat

Die Argeterin Rita Humpl starb im gesegneten Alter von 87 Jahren. Unter großer Anteilnahme der Dorfgemeinschaft fand die Trauerfeier an St. Michael statt.

Arget – Rita Humpl hatte die Gnade, zeitlebens von einer liebenden Familie umgeben gewesen zu sein. Sie wurde am 17. April 1934 als viertes von sage und schreibe zwölf Kindern geboren. Der elterliche Hof „Beim Jaud“ liegt an der Michaelistraße in Arget. „Mit ihren Geschwistern hatte die Oma zeitlebens ein gutes Verhältnis“, erzählt Schwiegertochter Karin Humpl. Sieben von ihnen leben heute noch. Als junges Mädchen besuchte Rita, eine geborene Jaud, die ländliche Hauswirtschaftsschule in Wolfratshausen. Sie verliebte sich. 1955 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken in der Pfarrkirche: Rita heiratete ihren Michael, einen geborenen Humpl und gestandenen Landwirt aus dem Ort. Auch er ein Spross aus großer Familie mit neun Kindern.

Ehe dauerte 42 Jahre

Die Namen Jaud und Humpl sind in Arget verwurzelt. „Man kennt sich halt im Dorf“, erzählt die Schwiegertochter. Die Ehe des Paares dauerte 42 glückliche Jahre und war mit drei Kindern gesegnet: den beiden Söhnen Hubert und Michael sowie der Tochter Rita, heute Kreitmair. Alle drei sind verheiratet. „Außerdem gibt es heute noch acht Enkelkinder und schon sieben Urenkel“, erzählt Karin Humpl. Sie alle seien das große Glück ihrer Großmutter gewesen. „Sie liebte die Kinder von Herzen, sie hielten die Oma jung“. Nach dem Tod des Ehemanns im Jahr 1997 fand Rita Humpl Halt und Trost in der umsorgenden Familie. Vier Generationen lebten auf dem stattlichen bäuerlichen Gutsensemble an der Holzkirchner-/Ecke Köhlerstraße. Ein Teil davon ist heute zum Erlebnisbauernhof ausgebaut. Enkel Michael mit seine Frau Stefanie bringen Schul- und Kitakindern hier das ländliche Leben näher.

Den Gemüsegarten gehegt und gepflegt

Rita Humpl liebte die Natur, liebte es, ihren Gemüsegarten und die prächtigen Blumenbeete zu hegen und zu pflegen. „Gern hielt unsere Oma auch ein Schwätzchen am Gartenzaun“, erzählt ihre Schwiegertochter. Der moderne, 2011 gebaute Milchviehstall erfüllte sie mit Stolz. Etwa 80 Kühe und Kälber stehen dort. Rita Humpls Herz schlug für die Familie, den Hof und Arget. „Sie war eine gläubige Frau, war jeden Sonntag in der Kirche“, sagt Karin Humpl. Ihre Pilgerreisen nach Rom und Lourdes bedeuteten ihr viel. Im letzten September dann der verhängnisvolle Sturz auf dem Gartenweg. Ein Oberschenkelhalsbruch. Es folgte ein Krankenhausaufenthalt, dann das AWO-Seniorenzentrum Feldkirchen-Westenham. Nach einem Schlaganfall Mitte Januar ein erneuter Klinikaufenthalt in Bad Aibling. Am 28. Januar schloss Rita Humpl für immer die Augen.

Große Anteilnahme

Die große Anteilnahme der Argeter habe die Familie getröstet und gestützt, erzählt die Schwiegertochter. Trotz Corona-Auflagen sei es eine würdige Beerdigung gewesen. „Kein Platz gab es mehr in St. Michael, und selbst der Friedhof war voller Menschen, die Anteil nahmen“, so Karin Humpl. Der Dank der Familie gelte nicht zuletzt Prälat Walter Wakenhut, der die Trauerfeier leitete. Vier der Enkelsöhne trugen den Sarg ihrer Großmutter zum Familiengrab, wo Rita Humpl ihre letzte Ruhe fand.