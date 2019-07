4000 Besucher beim St. Anna-Fest: Der Duft von Kräutern, Leder und Pferden

Beliebte Wallfahrt

von Kathrin Kohnke schließen

Etwa 4000 Bittgänger fanden den Weg zur St. Anna-Kapelle in Staucharting. In jedem Jahr am 26. Juli wird hier am Namenstag der heiligen Anna gedacht, der Mutter der Jungfrau Maria, der Großmutter Jesu Christi.