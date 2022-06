50-Jährige fällt im Waldstück in Sekundenschlaf - Laster bremst ab

Am Mittwochnachmittag ist eine 50-jährige Wolfratshauserin im Waldstück zwischen Altkirchen und Sauerlach in einen Sekundenschlaf gefallen und kam von der Fahrbahn ab.

Sauerlach - Wie die Polizei mitteilt, war die Frau im Ford auf der Staatsstraße 2070 Richtung Sauerlach unterwegs, als sie einnickte. Sie geriet auf die Gegenspur und von dort in den Wald. Der Wagen kam an einem Baumstamm zum Stehen. Zu dem Zeitpunkt kam der Wolfratshauserin ein Mercedes-Lkw entgegen, dessen Fahrer den Frontalzusammenstoß mit einer Vollbremsung gerade noch verhindern konnte. Beim Verkehrsunfall verletzte sich die 50-Jährige leicht und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Am Pkw entstand mit rund 8000 Euro ein Totalschaden.

Strafverfahren wird eingeleitet

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, es kam dabei zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen die 50-jährige wird laut Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.