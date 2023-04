Agenda-Sprecher fordert mehr Solaranlagen auf Sauerlachs Freiflächen

Von: Volker Camehn

Nur fünf Prozent landwirtschaftliche Fläche für PV-Anlagen würden ausreichen, damit Sauerlach komplett CO2-neutral ist, sagt Agenda-Sprecher Wolfgang Schieck. © Klaus Kuhn

Der Sauerlacher Sprecher der Lokalen Agenda ,Wolfgang Schieck, kritisiert das Klimaschutzkonzept der Gemeinde. Er fordert deutlich mehr Möglichkeiten für Photovoltaik auf Freiflächen.

Sauerlach – Scharfe Kritik am Sauerlacher Klimaschutzkonzept übt die ortsansässige Lokale Agenda 21: In einem Antrag an Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) und die Gemeinderäte fordert jetzt Wolfgang Schieck, Sprecher des Agenda-Arbeitskreises „Energie und Mobiliät“, die hier festgelegten Kriterien für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen – Ausschluss von landwirtschaftlichen Flächen und Verkehrsflächen sowie 100 Meter Abstand zu Wohnbebauung – zu streichen, beziehungsweise PV-Anlagen auf maximal fünf Prozent von „Ackerböden und Grünland“ zuzulassen. Denn: Die geplanten Maßnahmen der Gemeinde in Sachen Klimaschutz, welche am 25. April im Gemeinderat beschlossen werden sollen, wären nicht ausreichend.

Agenda-Sprecher: Nur fünf Prozent landwirtschaftliche Fläche reichen

„Sauerlach müsste doch nur fünf Prozent seiner jetzigen landwirtschaftlichen Flächen für Freiflächen-Photovoltaik nutzen, um komplett CO2-neutral zu sein. Da mitten durch das Sauerlacher Gemeindegebiet eine S-Bahn führt, wäre die Ausbeute von geförderten Gebieten, also 500 Meter neben den Gleisen, besonders hoch“, heißt es aus dem Arbeitskreis. Zudem fordert Wolfgang Schieck: „Es möge eine Revision des Klimaschutzkonzeptes mit Berücksichtigung einer realitätsnahen Zunahme des Stromverbrauches und einer Ausgewogenheit von Verbrauch und nachhaltiger Erzeugung innerhalb von sechs Monaten erarbeitet werden, mit fachlichem Austausch mit dem Arbeitskreis Energie und Mobilität der Agenda 21.“

Manche Mitglieder teilen den Wunsch nach Veränderung nicht

Die Agenda21 Sauerlach ist derzeit in fünf Arbeitskreise gegliedert, in denen ökologische, ökonomische und soziale Themen behandelt werden. Im Agendarat sind auch die Gemeinderatsmitglieder Michaela Haas (Grüne) und Markus Hoffmann (CSU) vertreten. Die gehen allerdings auf Distanz zu Schiecks Antrag. „Wir teilen den Wunsch nach einer Änderung im Entwurf des Klimaschutzkonzeptes nicht“, erklärt Hoffmann auf Merkur-Anfrage.

„Es steht ja ganz klar im Konzept, dass über jede Freiflächen-PV-Anlage einzeln entschieden werden soll. Insofern verstehen wir zum Beispiel das Ausschluss-Kriterium 100 Meter Abstand zur Wohnbebauung eher als Leitlinie, von der aber auch im Einzelfall abgewichen werden kann.“ Eine spätere Überarbeitung und Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes sei sicherlich sinnvoll, so Hoffmann. „Allerdings halte ich es für einen zu kurzen Zeitraum, dies schon in sechs Monaten zu tun“, da die Maßnahmen ja erst einmal umgesetzt werden müssten.

Gemeinderätin räumt ein: „Hier ist noch viel Luft nach oben“

Monika Haas will nicht für ihre Partei sprechen, räumt aber ein: „Hier ist in jedem Bereich noch Luft nach oben, unser Energieverbrauch wird in den nächsten Jahren sehr stark steigen und trotz vieler Bemühungen können wir sicher nicht so viel einsparen, wie wir benötigen. Um das aufzufangen, bedeutet das in jedem Fall für uns mehr Windräder und, wo möglich, auf jedem Dach eine PV-Anlage.“ Für Freiflächenanlagen gäbe es mittlerweile so tolle Möglichkeiten trotzdem den Boden darunter zu nutzen, allein es fehle der Wille zur Umsetzung. Aber ausschließlich auf Energiegewinnung zu setzen, sei zu einseitig gedacht, „wir müssen dringend und großzügig an der Mobilitätswende arbeiten; unsere Sauerlacher Radwege sind für den täglichen Bedarf wenig attraktiv und einfach zu unsicher“. Zusammen mit dem ausgebauten ÖPNV und einem guten E-Carsharing-Angebot würde das in Sauerlach „sicher einige Zweitwagen überflüssig machen“.