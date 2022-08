Zeitreise mit viel Zeitgeist: Ausstellung „Olympia 72“ weckt viele Erinnerungen

Von: Volker Camehn

Da werden bei so manchen Heimbewohnern des AWO-Seniorenzentrums Erinnerungen wach. © Volker Camehn

Diese Ausstellung im AWO-Seniorenzentrum Sauerlach ist nicht nur ein Stück Zeitreise, vielmehr verknüpft sie wie beiläufig Historisches mit Persönlichem.

Sauerlach - Klein aber fein und mit viel Liebe zum Detail, so das Konzept. Unter dem Motto „Olympia 72“ haben Sozialdienstleiterin Claudia Gruber und ihr Team, Betreuungsassistentin Karin Wolff und Sabine Martin (Einrichtungsleitung) jede Menge Informationen, Fotos und Exponate rund um die Olympischen Spiele von vor 50 Jahren zusammengetragen – teilweise aus privaten Beständen, teilweise stellte auch die Bayerische Staatsbibliothek, in der übrigens noch bis zum 4. September die Präsentation „Olympia 72 in Bildern“ stattfindet, Bildmaterial zur Verfügung.

Private Fotos der Heimbewohner

So sieht man denn auch in Sauerlach zum Beispiel Willi Daume und den damaligen Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel bei der Grundsteinlegung am 14. Juli 1969 für die Hochbauten auf dem Olympiagelände, erfährt etwas über die Stadtentwicklung (etwa durch U- und S-Bahn-Bau) und erlebt so eine Stadt im Aufbruch und fiebrigem Ausnahmezustand. Keine Frage: Ohne die Olympischen Spiele 1972 sähe München heute anders aus. Zeitgeschichte eben.

Den Zeitgeist fangen hingegen vor allem private Fotos der Heimbewohner ein, die sie etwa von der Eröffnungsfeier der Spiele gemacht haben. Der Besucher blättert hier quasi in alten Familienalben, die einen Blick in die Welt vor 50 Jahren offenlegen. Auch Karin Wolff und Claudia Gruber haben in ihren privaten Fotoarchiven gekramt und ein Stück Kindheit zu Tage gefördert: So schauen sie, jede eine Schultüte im Arm, jugendlich-skeptisch in die Kamera.

Alles durch Eigenleistung gestemmt

„Gekostet hat uns die Aktion nichts, weil wir hier im Grunde alles durch Eigenleistung gestemmt haben“, sagt Claudia Gruber. So hatte zum Beispiel Praktikant Ludwig Wiench die Idee zur Info-Tafel „Auf den Spuren der Olympiade 1972“, auf der er verschiedene Entwicklungsstufen von der Planung bis zur Umsetzung in Bild und Text übersichtlich wie aufwendig skizziert hat.

Das bunt gestreifte Olympia-Maskottchen Waldi ist hier im Seniorenzentrum ebenso zu sehen wie Sporttrikots oder Bierkrüge. All diese Dinge zusammen zu bekommen, war nicht leicht. „Wir haben im März angefangen, diese Ausstellung zu organisieren“, erzählt Claudia Gruber. Aufrufe im Gemeindeblatt, viel telefonieren, Überzeugungsarbeit leisten. Einige Ausstellungsstücke werden deshalb auch wie Schätze gehütet und sind in zwei abschließbaren Vitrinen untergebracht. Gruber: „Wir müssen die Sachen ja hinterher wieder zurückgeben.“

Die Ausstellung

„Olympia 72“ im AWO Seniorenzentrum. Andreasstaße. 18, Sauerlach, ist noch bis zum 12. Oktober zu besichtigen. Besucher müssen einen aktuellen Nachweis über einen negativen Coronatest vorlegen.