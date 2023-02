Hier öffnen Streckenposten jetzt per Hand die Schranken

Von: Volker Camehn

Mit einem Schlüssel öffnet der Streckenposten die Schranke an der Kleefeldstraße. Die Posten sind hier rund um die Uhr stationiert. © volker camehn

Seit Montagfrüh stehen an den Sauerlacher Bahnübergängen Arget (Kleefeldstraße) und Lochhofen (Urspringerstraße) Sicherungsposten der Deutschen Bahn. Sie öffnen per Hand die Schranken.

Sauerlach - Da hier in der Regel wenig Verkehr herrscht, sind die Übergänge geschlossen und werden nur geöffnet, wenn jemand die Schienen überqueren möchte. Öffnen und Schließen erfolgt per Hand, mittels eines speziellen Schlüssels wird der Schrankenmechanismus aktiviert. Die Posten sind hier rund um die Uhr stationiert, es herrscht Schichtbetrieb.

Ausrechnen, wann der nächste Zug kommt

Per Funk erhalten sie eine Nachricht, wenn sich eine S-Bahn nähert, sodass sie immer genau wissen, wann ein Zug an ihnen vorbeidonnert. „Falls jemand über den Bahnübergang möchte, rechnen wir aus, wie viele Minuten bis zum nächsten Zug noch verbleiben. Erst dann geben wir den Weg frei“, erklärt ein Mitarbeiter. Für seine Kontrolltätigkeiten habe er eine spezielle Schulung erhalten.

Bahnübergänge technisch veraltet

Eigentlich hätten die Bahnübergänge bereits ab 9. Februar geschlossen sein sollen, spätestens aber „sobald Bahnübergangsposten zur Verfügung stehen, die eine Querung weiterhin gewährleisten sollen“, hatte die DB angekündigt. Die Posten gibt es jetzt. Der Grund für die Maßnahme: Die Sauerlacher Bahnübergänge sind erneuerungsbedürftig, sie gelten als nicht mehr zeitgemäß – veraltete Anlagentechnik, Mangel an nötigen Ersatzteilen. Die Anlagen auszutauschen sei allerdings nicht wirtschaftlich. Denn ein Bahnübergang sei mit viel Technik verbunden, diese sei auf Dauer teuer und nach 20 bis 30 Jahren veraltet. Laut Gemeinderatsbeschluss soll jedoch zumindest der Übergang Kleefeldstraße zum SV Arget mit einer Schrankenanlage „mit neuester Technik“ umgebaut werden. In Lochhofen käme eine Unterführung in Betracht.

Thema im nächsten Gemeinderat

Wie lange die Sicherungsposten noch Dienst tun, wird eventuell am kommenden Dienstag entschieden: Am 28. Februar steht das Thema „Bahnübergänge“ im Sauerlacher Gemeinderat erneut auf der Tagesordnung. Dann soll ein DB-Vertreter das weitere Vorgehensweise erläutern.