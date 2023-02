Bahnübergänge in Sauerlach bleiben nun doch in Betrieb

Von: Volker Camehn

Wichtig vor allem für die Sportler des SV Arget ist der Bahnübergang Kleefeldstraße. © Volker Camehn

Nach der überraschenden Sperrungs-Ankündigung bleiben die drei Bahnübergänge in Sauerlach nun doch in Betrieb. Doch die Deutsche Bahn drängt aber auf Erneuerung.

Sauerlach - Jetzt also doch nicht: Die Bahnübergänge bleiben vorerst weiter offen. Dabei hatte die Gemeinde Sauerlach erst am vergangenen Freitag eilig eine Meldung rausgegeben, dass die Schienenquerungen Königsgeräumt, Lochhofen und Arget sofort gesperrt sein würden.

Was war geschehen? Bürgermeisterin Barbara Bogner hatte noch am Freitagvormittag eine E-Mail des „DB-Teamleiter Bahnübergänge“ erhalten. Darin stand unter anderem: „Nach einer Untersuchung durch das Eisenbahnbundesamt und den Fach-/Bauartbetreuern“ müsse man die drei Bahnübergangsanlagen zwischen Deisenhofen und Holzkirchen „sofort bis zur Erneuerung oder Straßensperrung außer Betrieb nehmen“. Dies gelte für die Anlagen „leider schon ab den 9.2.2023“. Klang nach sofort. Doch ferner schrieb die DB an die Rathauschefin: „Zu Ihrer Beruhigung kann ich Ihnen aber versichern, dass alle von Ihnen angesprochenen Verkehrsbedürfnisse an den Bahnübergängen weiterhin erfüllt werden können, bis wir eine zukunftsfähige Lösung abgestimmt haben.“ Diese „Verkehrsbedürfnisse“ sind der Zugang zum SV Arget sowie die „Holzabfuhr auch durch große Lkw“.

Eine Unterführung ist an der Urspringerstraße geplant. © Volker Camehn

Passiert ist dann erstmal: nichts. „Am Wochenende war alles wie immer“, so Bogner, keine gesperrten Bahnübergänge, keine Bahnübergangsposten. „Wir hatten uns sehr gewundert.“

In den nächsten Wochen bleiben alle Bahnübergänge offen

Die vorübergehende Entwarnung: „Nach mehreren Mails und einem persönlichen Gespräch mit der DB konnten wir erreichen, dass in den nächsten Wochen alle Bahnübergänge offen bleiben“, heißt es aus dem Rathaus. Mittelfristig gibt es eine Änderung: „In Lochhofen Kleefeldstraße und an der Urspringerstraße wird es von der DB 24-Stunden-Posten geben, die die Schranken öffnen und wieder schließen, immer dann, wenn ein Zug durchfährt.“ Der Nachteil laut Bogner: „Da die Schließungen und Öffnungen per Meldung angekündigt werden müssen, und dann die Züge erst los- oder weiterfahren, wird es zu längeren Wartezeiten an den Übergängen kommen.“

Gemeinde will, dass Übergang an der Kleefeldstraße weiter mit Schranke betrieben wird

Per Beschluss des Gemeinderates vom letzten Jahr soll demnach der Übergang Kleefeldstraße (zum SV Arget) weiter mit einer Schrankenanlage „mit neuester Technik“ umgebaut werden; die „Kurvenradien für Transporter“ müssten ausgebaut werden, „damit auch bei Gegenverkehr nie ein Transporter oder Anhänger auf den Gleisen zurückbleibt und den Bahnverkehr oder sich selbst gefährdet“, fordert Bogner. Die Urspringerstraße werde hingegen eine Unterführung bekommen. „Bei beiden Übergängen laufen Planungen oder Planfeststellungsverfahren.“ Die Hartstallstraße mit der bestehenden Unterführung bleibe im Bestand erhalten. Beim Übergang Königsgeräumt werde weiter mit den Staatsforsten und der Gemeinde Oberhaching verhandelt, da ein Gehöft aus der Gemeinde Oberhaching diesen Übergang seit vielen Jahrzehnten nutzt.

Das Thema „Bahnübergang“ geht für Sauerlach damit in die nächste Runde. Denn es war nicht das erste Mal, dass sich die Deutsche Bahn an die Gemeinde gewandt hat. Wie der Münchner Merkur berichtete, war die Bahn bereits 2016 an Bürgermeisterin Bogner mit dem Vorhaben herangetreten, einige Bahnübergänge komplett zu schließen oder Unterführungen zu bauen. Damals lehnte die Gemeinde die Pläne ab.

Bahn wünscht sich Unterführungen

Anfang 2022 war die DB dann erneut mit den Vorschlägen für drei Bahnübergänge vorstellig geworden: Projektingenieur Phillip Zeidler hatte dem Gemeinderat damals die Vorstellungen für die Übergänge präsentiert. Als Gründe für die geplanten Maßnahmen führte die DB damals veraltete Anlagentechnik sowie den Mangel an nötigen Ersatzteilen an. „Die Sicherheit kann seitens der Bahn aufgrund der vermehrten Störungen und Ausfälle an den Bahnübergängen nicht mehr gewährleistet werden“, erklärte Zeidler damals.

Die kompletten Anlagen auszutauschen, wäre schon aus wirtschaftlichen Aspekten nicht im Sinne der Bahn: Denn ein Bahnübergang sei mit viel Technik verbunden und diese sei auf Dauer teurer, als eine Unterführung zu bauen, erläuterte er. Heißt: Die Anlagentechnik wäre nach 20 bis 30 Jahren veraltet. Bei einem Brückenbauwerk rechnen die Bahnverantwortlichen indes mit einer Haltbarkeit von etwa 100 Jahren. Für den Bahnübergang Königsgeräumt im Deisenhofener Forst wären laut Zeidler beide Varianten möglich: Diesen mit einer Bahnunterführung auszubauen oder ihn komplett zu schließen und die weiter südlich liegende, bereits bestehende Unterführung auszubauen.

Sicherheit erhöhen

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte nach der angekündigten Sperrung am Wochenende jetzt auf Anfrage: „Wir planen, diese Bahnübergänge komplett zu erneuern und die Sicherheit zu erhöhen. Die Planungen dazu laufen. Aktuell sind wir in Gesprächen mit der Gemeinde, wie die Bahnübergänge bis zur Erneuerung genutzt und gesichert werden.“ Ein genauer Fahrplan steht hier noch aus. Bürgermeisterin Bogner: „Am 28. Februar werden Vertreter der DB in den Sauerlacher Gemeinderat kommen und das weitere Verfahren bekannt geben.“